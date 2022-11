Öğretmenler yemin etti

Yozgat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama töreni gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'na konulan çelenk ile başlayan tören, Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende stajyerliği biten 57 öğretmen için yemin töreni gerçekleştirildi. Törene Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, daire müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Törende konuşan Vali Ziya Polat, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlere rahmet diledi. Öğretmenlerin gününü kutlayan Polat, “Eğitim, uzun ince bir yoludur. Öğretmenlikle ulvi ve tarihi bir meslektir. Öğretmen, çoraklaşan gönüllere rahmet, rahmet yağanıdır. Öğretmen, insanlığa, saygıyı, millet ve yurt sevgisini, bağımsızlık, şerefini, genç dimağlara gergef gergef işleyendir.” dedi.

“ÖĞRETMENLER YENİ NESİL SİZLERİN ESERİ OLACAK”

Belediye Başkanı Celal Köse ise, “24 Kasım millet mekteplerinin açılışı ve gazi Mustafa Kemal paşaya ‘başöğretmenlik’ unvanının verilmesinin yıl dönümü. Özellikle bugünü öğretmenler günü olarak o günden beri kutlamaktayız. Görevi başında şehit olan ve görevi başında vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Şuanda aramızda bulunan ve öğretmenlik vazifesini yerine getirmek için mücadele veren değerli öğretmenlerimize de rabbimden sağlıklı, sıhhatli, hayırlı bir huzur nasip etmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Öğretmenlerimize de büyük bir sorumluluk, büyük bir yük. Allah’a hamd olsun ki öğretmenlerimiz çabalarının sonuna kadar da öğrencilerinin daha iyi şartlarda eğitim görmesi, onları geleceğe daha iyi hazırlamak ve ülkemizi daha iyi yerlere taşıması için de ellerinden gelen her türlü fedakârlığı yaptılar. Burada bulunan bütün öğretmenlerimize de şahsımız ve teşkilatımız adına teşekkür ederim. Öğretmenler gününüzün hayırlı olmasını niyaz ediyor, tüm öğretmenlerimize hayatı boyunca sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bir yaşam diliyorum.” diye konuştu.

Bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Yaratılmışların en şereflisi ve kâinatın ekseninde yer alan insanın en önemli misyonu yeryüzünü imar etmektir. Bu imar sürecinin bilgi boyutu öğretimi, kalplerin imar edilerek bilginin hikmetle yoğrulmuş şekilde olumlu davranışa dönüşmesi ise eğitimi ifade eder. Bu bağlamda, yeryüzünün imarı ve insan nefsinin negatif boyutunun pozitif boyuta evrilme süreci ile ilgili faaliyetler insanlığın medeniyet destanının en önemli uğraşı olagelmiştir. Bu uğraşın en fedakâr öncüsü ise öğretmenler olmuş ve olmaya da devam edecektir. Bu nedenle, insan davranışlarının olumlu halleriyle kıvanç duyarken, olumsuz halleri noktasından bakarak öz eleştiri yapmak yüklendiğimiz ağır sorumluluğun önemli bir gereğidir. Hangi bahçenin gülü olduğuna bakmadan, bütün gülleri gül olduğu için güler yüzle ve içtenlikle seven öğretmen, dünya barışının da yegâne hadimi ve hamisi konumundadır. Bu konum; fedakârlığı, merhameti, azmi, duygu yoğunluğunu, ideali, vatan sevgisini ve gerektiğinde şehadeti içermektedir. Anadolu’nun her noktasında etki alanı olan bizler; insan onurunu korumanın, kardeşliğin, huzur ve güvenin mücadelesini verirken, milletimizi ayrıştırmaya, vatanımızı bölmeye çalışan her türlü hainliğin karşısında durarak, insanımızı vatan ortak paydasında birleştirmek, dünyanın her yerine sevginin dilini yaymak, milletimizin bu günü ve geleceğini daha da abat etmek, özgünlüğümüzü ve özgürlüğümüzü korumak, insani değerleri önceleyerek, Atatürk’ün ifadesi ile “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller” yetiştirerek devletimizi ve milletimizi daha da yüceltmek sevdasındayız. Bu sevda; göz nurumuz, evlerimizin ve vatanımızın umudu ve neşe kaynağımız çocuklarımızın dalgalanan saçları kadar coşkulu, onların yürekleri kadar temiz, gözleri kadar derin, alınları kadar aktır. Bu sevda, sevdalısı olduğumuz vatanımızda ebediyen devam edecektir. Ülkesine sevdası hiç tükenmemiş Başöğretmen Atatürk başta olmak üzere, bu uğurda şehit olmuş, gazi olmuş, mesleğinden emekli olmuş, ebediyete irtihal etmiş olan öğretmenlerimizi şükranla anıyor, mesleğe yeni başlayan kardeşlerimize hoş geldiniz diyerek öğretmenler günümüzü kutluyor.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından emekli olan öğretmenlere hizmette şeref belgesi ve plaket takdim edildi. »İHA/Rabia Şahin