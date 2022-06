Öğrencilerle buluştu

Yozgat Bozok Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi tarafından Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen kariyer günleri etkinliğine; Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, Kariyer ve Mezun Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sümeyra Gazel, fakülte dekanları, çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenciler katıldı. Söyleşi öncesi konuşan Rektör Karadağ, Üniversite Kariyer ve Mezun Merkezi tarafından Yozgat’ın değerleri, siyasileri, bürokratları ve ünlü sanatçılar ile kariyer günleri etkinlikleri kapsamında öğrencilerin geleceklerine yön vermeleri açısından birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi. Kariyer günleri düzenlemelerindeki amacın toplumun farklı kesimlerinden isimleri davet ederek onların başarı hikâyelerini öğrencilerle buluşturmak istediklerini belirten Karadağ, “Başarı asla tesadüfî değildir. Başarı emek, çaba, ideal ve hayalle gerçekleşir. Hayallerin gerçekleşmesi noktasında çaba, gayret, mücadeleniz varsa o başarı kaçınılmazdır. Her insanın dünyasında bir şeylere ulaşma hayalleri vardır. Siz o hayalin, gayreti ve çabası içerisindeyseniz o hayal başarıya dönüşür. Ama o hayallerinizi süsleyecek çaba, gayret ve emek yoksa o hayalperestlik olur ve kişinin kendisini oyalaması ile sonuçlanarak mutsuz bir sonuç ortaya çıkar. Onun için kararlı ve azimle istendiğiniz hedefe ulaşmak için çok çalışıp gayret edip çaba gösterin. O çaba gayret ve başarının en güzel örneği bugün bizlerle birlikte olan Yozgat Valimiz Sayın Ziya Polat’tır. Sayın Valimiz göreve başladığı günden bu tarafa, yaptığı her işte Yozgat Bozok Üniversitesi de bu işin içinde olmalı ve üniversitenin potansiyellerinden her durumda yararlanmalıyız düsturu ile hareket ediyor. Ben bu duygularla Sayın Valimize her durumda bize güven atfedip yanımızda olduğu için ve üniversitemizi bu şehrin lokomotifi ve geleceği olarak gördüğü için teşekkür ediyorum” dedi.

Sözlerine “en sevdiğim yerde, üniversitemizde olmaktan mutluluk duyuyorum” diyerek başlayan Yozgat Valisi Ziya Polat, 20 binin üzerinde öğrencisiyle Yozgat’a değer katan Yozgat Bozok Üniversitesi camiası ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Çocukluk yıllarından, öğrencilik ve üniversite eğimine kadar geçen sürede yaşadıklarını ve meslek hayatından örnekleri öğrencilerle paylaşan Vali Polat, ‘’İnsan hayatında zor ve engebeli yollar vardır. Bu zor yolları güzelleştirmenin yolu insanın elindedir. İnsan istediği hedef ulaşmak için çok çalışmalı ve gayret göstermeli. Rabbim bana bu milletin duasını almak, bu millete hizmet etmek için en güzel mesleği nasip etti. Sizlerde kendinize bir hedef belirleyerek o hedefe emin adımlarla ilerleyin. Bunun için çok çalışın. Yapacağınız her işte mesleğinizi, insanımızı, milletimizi ve devletimizi sevin ve her şartta ben görev yapmaya hazırım, demeyi kendinize şiar edinin. Aslından annem-babam benim doktor olmamı istedi ama Rabbim bana kaymakamlık, şimdi de valilik nasip etti. Valilik ulaşılamayan bir makam değil. Kapımız ve gönlümüz her zaman sizlere açık. Ben asla ulaşılamayan bir insan olmadım. Devamlı sahada milletimizin yanında oldum. Rabbimiz bize bu makamları nasip etti. Devletimiz ve milletimiz bizden razı olsun başka bir şey istemiyorum. Devletin emrinde milletin hizmetindeyiz” diye konuştu.

Yozgat Valisi Ziya Polat programın sonunda öğrencilerin sorularını cevapladı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ Yozgat Valisi Ziya Polat'a günün anısına hediye takdiminde bulundu.

