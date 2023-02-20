Öğrenciler ders başı yaptı

Merkez Ortaokulu öğrencilerinden Elif Berra Kandemir, okullarının açılması, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Tatilde dinlendiğini biraz tekrar yapıp test çözdüğünü ifade eden Kandemir, "Deprem olduğu için çok üzüldüm. Depreme yardım ettim. Kuzenlerim deprem bölgesindeydi, onlarda buraya geldi." diye konuştu.

Velilerden Bayram Veli Kaya da "Çocuklara deprem bölgesinden gelen öğrencilere nasıl davranmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundum." ifadelerini kullandı. AA