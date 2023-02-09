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Mucize bebek

Elbistan'da 48 saat sonra kurtarılan 2 aylık bebek enkazdan elini emerek çıktı

09 Şubat 2023 Perşembe 02:00
Mucize bebek

Kahramanmaraş'taki depremlerin merkez üsleri arasında yer alan Elbistan'da, depremden 48 saat sonra enkazdan çıkarılan Sorgunlu 2 aylık bebek, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Merkez üssü Pazarcık olan ve 10 ili etkileyen depremin ardından Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Saraykent Mahallesi'ndeki bir enkazdan ses gelmesi üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.
Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Sorgunlu 2 aylık Muhammed Doğan Bostan bebek, enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Depremden 48 saat sonra kurtarılan Muhammed bebeğin, enkazdan çıkarılırken elini emmesi dikkati çekti.
Tekbirler eşliğinde çıkarılan bebek, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Bebeğin annesi Ceren Bostan'ın da bir süre önce enkazdan çıkarıldığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Öte yandan Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla mucize bebeğin enkazdan sağ olarak kurutulduğunu duyurdu. »AA / »Alpaslan Demir

Son Güncelleme: 09.02.2023 13:52
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