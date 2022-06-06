Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22
açık
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.618,20
ALTIN
1.023,34
DOLAR
17,20
STERLİN
21,63
EURO
18,51

MiNiKLERDEN YIL SONU GÖSTERiSi

Yozgat’ta Küçük Eller Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde eğitim alan çocuklar tarafından hazırlanan yıl sonu gösterisi büyük beğeni topladı.

06 Haziran 2022 Pazartesi 00:56
MiNiKLERDEN YIL SONU GÖSTERiSi

Okulların sene sonu tatiline gireceği şu günlerde kreşler de yıl sonu gösterilerini sergilemeye başladılar. Küçül Eller Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde eğitim alan minik öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Renkli görüntülere sahne olan yıl sonu gösterisinde çocuklarının performanslarını izleyen aileler minikleri ayakta alkışladı. Etkinlikte minik öğrenciler müzik eşliğinde yaptıkları gösteriler ayakta alkışlandı. Öğrencilerin tiyatro gösterileri, skeçleri ve oyunları katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Küçül Eller Kreş ve Gündüz Bakım Evi ortaklarından Özlem Oğuzhan Alpavut, Küçük Eller Kreş olarak 2013 yılından beri eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdüklerini hatırlattı. 22 personel ile Yozgat İstihdamına katkı sağladıklarının altını çizen Alpavut, 150 öğrencilerinin bulunduğunu belirtti. Kaliteyi her zaman ön planda tutuklarının altını çizen Alpavut, ‘’Çocuklarımız bizim için çok değerlidir, bunun için de onlara daha faydalı olabilmek için işinin ehli alanında uzman arkadaşlarımız ile çalışıyoruz. Öğrencilerimizin ruhsal ve fiziksel yönden gelişimine katkı sağlayacak sosyal ve kültürel etkinliklere büyük önem veriyoruz. Bugün de öğrencilerimiz hünerlerini ailelerine karşı en güzel şekilde sergiledi. Ben minik öğrencilerimi göstermiş oldukları sahne performanslarından dolayı kutluyor, burada bizleri yalnız bırakmayan ailelerimize de teşekkür ediyorum’’ dedi. »Selma Şahin

 

Son Güncelleme: 06.06.2022 12:52
Anahtar Kelimeler:
MiNiKLERDEN YIL SONU GÖSTERiSi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toplantılar devam ediyor
Toplantılar devam ediyor
Çevre dostu bisiklet turu
Çevre dostu bisiklet turu
El işleri sergilendi
El işleri sergilendi
TEMELiNi ATTIĞI MERKEZi AÇTI
TEMELiNi ATTIĞI MERKEZi AÇTI
GÖZYAŞLARI iLE UĞURLANDI
GÖZYAŞLARI iLE UĞURLANDI
Ürünler sergilendi
Ürünler sergilendi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim