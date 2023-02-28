Minik yürekler destek veriyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu.

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri için 7’den 70’e herkes yardım eli uzattı.

Yardım kampanyaları kapsamında Sorgun Müftülüğüne bağı Sultan Ali Ünal 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencileri harçlıklarını depremzede kardeşlerine bağışladılar.

Öte yandan ilçe Vaizi İsmail Ersoy’un hafızlık yapan oğlu Abdullah Tayyip kumbarasını depremzede kardeşlerine bağışladı. Haber Merkezi