Kuralar çekildi

Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş canlı yayın ile vatandaşlara yayınlandı. Yozgat merkez ve ilçeler dahil olmak üzere TYP kapsamında toplamda 330 kişinin İŞKUR üzerinden işe alımı yapılacak

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bozok Toplantı salonunda yapılan çekilişte, Yozgat Merkez ve merkeze bağlı köylerde işe alınacak olan 82 kişinin kura çekimi gerçekleştirildi. Noter huzurunda gerçekleşen kura çekimlerinde asil ve yedek üyeler belirlendi.

Kura çekimi ile ilgili bilgi veren Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Işık Gün, 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmaları kapsamında İŞKUR İl Müdürlüğünden 330 kursiyer için merkez ve ilçelerde kura çekimi yaptıklarını söyledi.

Gün, “330 kursiyerden 82 tanesi il merkezi ve köylerimize ayrıldı. Bu kapsamda noter huzurunda çekimlerini yapıyoruz. İl merkezi genelinde 819 başvurudan 82 asil 82 yedek kura çektik. Şuanda kurada asil ve yedek olarak çıkan kursiyerlerimizin gerekli bilgi ve belgelerini bizlere ulaştırmaları gerekmektedir. Bir aksilik olmazsa 5 Eylül tarihinde görevlerine başlayacaklardır” diye konuştu. »Rabia Şahin

