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Köyleri gezdi

Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi ile birlikte merkeze bağlı Güllük, Dağyenicesi, Kışla ve Büyükmahal köylerini ziyaret etti.

16 Ağustos 2022 Salı 02:11
Köyleri gezdi

Güllük Köyü'nde incelemelerde bulunan Vali Polat, köy muhtarlığında köy halkı ile bir araya gelerek vatandaşların sorunlarını dinleyip taleplerini aldı.
Daha sonra Dağyenicesi köyüne geçen Polat, köy halkının sofrasına misafir oldu. Vatandaşlarla sohbet eden Polat, Alevi Dedesi Ali Kara'nın duasına amin dedi.
Ardından Kışla ve Büyükmahal köylerini ziyaret eden Polat, köy halkı ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 16.08.2022 17:57
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