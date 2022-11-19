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Korkutan patlama

Sorgun ilçesinde bir apartmanın bodrum katında patlayan elektrik trafosu paniğe neden oldu, apartmanda bulunan 26 kişi dumandan etkilendi.

19 Kasım 2022 Cumartesi 11:01
Korkutan patlama

Vali Ziya Polat, Sorgun ilçesinde bir binada meydana gelen yangın sonrası yangın yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. 
Sorgun ilçesinin Aydınlıkevler Mahallesi Şehri Kamer sitesinde 8 katlı apartmanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenle elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Patlama sonucunda bodrum katında yangın meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Patlamada şans eseri yaralı bulunmazken apartmanda bulunan 26 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen apartman sakinlerinin bir kısmı Sorgun Devlet Hastanesi bir kısmı ise Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Vali Polat, meydana gelen yangın sonrası olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Daha sonra dumandan etkilenerek Sorgun Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırılan vatandaşları ziyaret eden Vali Polat, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. 
»İHA/Haber Merkezi

Son Güncelleme: 19.11.2022 22:32
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