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Kitap bağış kampanyası

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce ‘kitap iyileştirir’ sloganı adı altında ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası Yozgat’ta da başladı.

11 Ocak 2023 Çarşamba 02:00
Kitap bağış kampanyası

Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin zamanlarını daha verimli geçirmelerini sağlamak için kitap bağışı kampanyasının başlatıldığını söyleyen Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Yozgat Adliyesi'nde kampanyaya kitap bağışında bulunarak destek oldu.
Sevgili, Adalet Bakanlığı tarafından 2021 yılında "Bir kitap bir umut" sloganıyla başlatılan kampanyanın "Kitap iyileştirir" sloganıyla devam ettiğini belirterek, "2021 yılı içerisinde 256 bin kitap toplandı. Bugün de standımızı açarak diğer paydaşlarımızla beraber cezaevlerimize yeni kitaplar kazandırmayı hedefliyoruz, destek veren herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
Kampanyaya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selçuk Akdoğan ve adliye personelleri de kitap desteğinde bulundu. Kampanyanın 15 Şubat’a kadar devam edeceği öğrenildi. »İHA

Son Güncelleme: 11.01.2023 18:36
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