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Kaza can aldı

Yerköy ilçesinde yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Devrilme sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı.

30 Mart 2023 Perşembe 15:26
Kaza can aldı

Sivas'tan Ankara'ya giden Sivas Huzur Turizme ait Ş.Y. (51) idaresindeki 58 FK 010 plakalı yolcu otobüsü, E-88 kara yolu Yerköy 100. Yıl Mahallesi Sanayi mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. AA

Son Güncelleme: 30.03.2023 17:11
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