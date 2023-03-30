Kaza can aldı

Sivas'tan Ankara'ya giden Sivas Huzur Turizme ait Ş.Y. (51) idaresindeki 58 FK 010 plakalı yolcu otobüsü, E-88 kara yolu Yerköy 100. Yıl Mahallesi Sanayi mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. AA