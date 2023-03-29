Karısını öldüren zanlı tutuklandı

Şeyh Osman Mahallesi Fırat Çakıroğlu Caddesi'nde eşi R.T'yi bıçaklayarak öldüren, kayınvalidesi G.G'yi de ağır yaralayan M.T'nin (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan 3 çocuk annesi R.T'nin cenazesi, Yozgat Adli Tıp Kurumundan alınarak Çapanoğlu Büyük Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından R.T'nin naaşı Taşocağı Mezarlığı'na defnedildi.

Şeyh Osman Mahallesi Fırat Çakıroğlu Caddesi'nde ailesinin evinde kalan R.T. ile boşanma aşamasındaki kocası M.T. arasında dün tartışma çıkmış, M.T, eşi R.T'yi bıçaklayarak öldürmüş, kayınvalidesi G.G'yi de ağır yaralamıştı. Olayın ardından kaçan zanlı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. AA