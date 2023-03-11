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‘Jandarma nefes aldırmıyor’

Boğazlıyan ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen dört şüpheli şahsa yönelik 8 Mart 2023'te yapılan operasyonda bir şüpheli şahıs yakalanıp gözaltına alındı.

11 Mart 2023 Cumartesi 02:00
‘Jandarma nefes aldırmıyor’

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada; “Boğazlıyan İlçesinde 2022 yılında meydana gelen (6) faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatılması ve faillerinin yakalanması için Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde; Şüphelilere ait adreslerde çalıntı malzemeler ele geçirilmiştir.  Ele geçirilen çalıntı malzemeler hak sahiplerine teslim edilmiştir. Yakalanıp gözaltına alınan şüpheli şahıs adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.  Diğer şüpheli şahısların yakalama çalışmaları devam etmektedir.  Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak Hırsızlıkla Mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.” ifadelerine yer verildi. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 11.03.2023 16:37
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