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‘İyilik treni’ Pakistan'da

Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), Pakistan'daki selzedeler için hazırlanan yardım tırı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle uğurlandı.

16 Eylül 2022 Cuma 22:03
‘İyilik treni’ Pakistan'da

Valilik organizesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin desteğiyle temin edilen ve bin 500 koliden oluşan gıda ve hijyen maddesini taşıyan tır törenle uğurlandı. Uğurlama töreninde konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, İçişleri Bakanlığı koordinesinde AFAD Başkanlığı tarafından yardım araçlarının "iyilik treni" adı altında Pakistan'a yolcu edildiğini söyledi. Yozgat'tan da bir tır yardım malzemesinin dualarla yola çıktığını aktaran Polat, "Devletimiz büyük, çok güçlü. Türkiye Cumhuriyeti sadece kendi topraklarında değil, dünyanın her tarafındaki mazlumların yanında olmaya devam edecek. Gönül coğrafyamız çok geniş. Dua alan bir milletiz. Bu duaların karşılığında da biz kardeşlerimizin her daim yanında olacağız." dedi. Polat, yardım malzemesinin AFAD başkanlığına teslim edileceğini, oradan da "iyilik treni" ile Pakistan'a doğru yola çıkacağını belirterek, yardımların hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Yardım tırı, İl Müftüsü Ali Gülden tarafından yapılan duanın ardından Ankara'ya doğru yola çıktı. »AA

Son Güncelleme: 16.09.2022 22:15
Anahtar Kelimeler:
İyilik Treni Pakistanda
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