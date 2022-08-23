imzalar atıldı 

Şefaatli Karanlıkdere Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından hazırlanan ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından desteklenen projenin imza törenine Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Şefaatli Karanlıkdere Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Şükrü Öztürk ve kooperatif üyeleri katıldı. Vali Polat yaptığı konuşmada, ORAN Kalkınma Ajansının son bir yıl içerisinde geliştirilen projelere 15 milyon destek sağladığını söyledi.