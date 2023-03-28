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İlk ürünler deprem bölgesine

Akdağmadeni Belediyesi Paketleme Tesisi tamamlanarak faaliyete geçti. 

28 Mart 2023 Salı 02:00
İlk ürünler deprem bölgesine

Bundan sonraki süreçte Akdağmadeni topraklarında yetişen kuru bakliyat çeşitleri başta olmak üzere, marmelat, reçel, Akdağmadeni Salebi, Kadın Kooperatifi tarafından üretilen ürünler, baharat çeşitleri, şeker ve toplamda 78 farklı ürünün paketlenmesi tesisinde yapılacak. 
Paketlemesi yapılan ürünler kısa süre önce tescil işlemlerini tamamlanarak ‘’Akdağlardan Gelen Lezzet’’ sloganıyla duyurusunu yapılan ‘’GUPSE’’ markası ile birlikte raflardaki yerini alacak. 
Paketleme tesisi ve üretimi yapılarak sofralara ulaştırılacak doğal ürün çeşitleri hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’ 6500 metrekare açık alan, 3 blok olarak toplam 1200 metrekare kapalı alandan oluşan tesisimiz Türk Standartlar Enstitüsü tarafından incelenmiş, TSE-İSO-EN 9001, TSE-İSO-EN 14001,TSE-İSO-EN 22000 ve TSE-İSO-EN 45001 belgelerini almıştır. 78 farklı ürünün paketleneceği tesisimizin “helal” gıda denetimleri de tamamlanmıştır. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretini aldığımız Akdağmadeni Salebimiz artık bu tesiste öğütülerek paketlenecektir. Tesisimizde sıvı, jel, marmelat dolum bölümü, toz ürünler dolum bölümü, bakliyat dolum bölümü ile birlikte sebze ve meyve kurutma ünitesi bulunmaktadır.’’ dedi. 
Tesiste paketlenerek hazır duruma getirilen ilk ürünlerin deprem bölgelerinde ulaştırılacağını ifade eden Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın, üretimden çıkarak paketleme bandından inen bakliyat ve marmelat guruplarından oluşan ilk ürünlerin deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılacağını, bu sebeple tesiste yoğun bir çalışmanın olduğunu belirtti.
İLK ÜRÜNLER DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERİLECEK
6 Şubat tarihinde ülkemizin son bin yılın en büyük felaketlerinden birini yaşadığını belirten Başkan Yalçın “Ülkemizin her bir ferdi gibi Akdağmadeni halkı da deprem bölgesine ulaştırılacak yardımlar için seferber oldu. Akdağmadeni’nden ve köylerimizden topladığımız özellikle kuru bakliyat çeşitlerini Belediye olarak paketleme tesisimizde paketleyip deprem bölgesindeki kardeşlerimize göndereceğiz. Üretip paketlediğimiz ilk ürünlerin deprem bölgelerine gidecek olması da bizler için ayrı bir gurur vesilesi olmuştur. Bundan sonraki süreçte de ‘’Üretken Belediyecilik, Üreten Akdağmadeni’’ sloganıyla ilçemize değer katacak eserleri hayata geçirmeye gayret edeceğiz. Akdağlardan Gelen Lezzet sofralarımıza hayırlı uğurlu ve bereketli olsun’’ dedi. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 28.03.2023 17:37
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