Hedefleri milli takım

Yaşları 10 ila 17 arasında değişen sporcular, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit’i kendilerine örnek alıyorlar.

Yozgat’ta 26-28 Mart günleri arasında gerçekleştirilecek olan U17 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan Veysel Murat Spor Kulübü güreşçileri, Kent Park Çok Amaçlı Spor Salonu'nda antrenör Rabia Köse yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Yaşları 10 ila 17 arasında değişen sporcuların kimi milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit’i örnek alarak, kimi de ‘Dangal’ filmini izleyerek güreş sporuna başladı. Erkek egemen güreş sporunda kadınların da artık söz sahibi olduğunu gösteren güreşçiler, milli formayı giyip Türkiye’yi, dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonalarında temsil etmek istiyor.

"15 KADIN SPORCU İLE ŞAMPİYONAYA KATILACAĞIZ"

Kulüp bünyesinde 30 sporcunun bulunduğunu söyleyen antrenör Rabia Köse, “Toplamda 30 kadın sporcum var ama Yozgat'ta yapılacak olan U-17 ve U-20 Türkiye Şampiyonası'na 15 kadın sporcu ile katılım sağlayacağız. Şu an sporcularımızın durumu gayet iyi. Turnuvada ilk 3’e girmeleri için çalışıyoruz, çaba gösteriyoruz. Daha sonra ilk 3’e girdiklerinde milli takım kampları var, arkasından Avrupa ve Dünya şampiyonları var. İnşallah burada derece yapıp kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceklerini düşünüyoruz. 26-28 Mart'ta ilimizde düzenlenecek şampiyonada derece yapıp ülkemizi ve ilimizi, Avrupa, dünya ve olimpiyat gibi uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” dedi.

"YASEMİN ADAR YİĞİT’İ ÖRNEK ALIYORUM"

Kulüp sporcularından 17 yaşındaki Elif Sude Elmalı ise milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit’i örnek aldığını söyleyerek, “Yakında U17 Türkiye Şampiyonası var. Yozgat’ta yapılacak şampiyonada ilk üçe girip milli takım kaplarına gitmek ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Dereceler yapmak istiyorum. En büyük hayalim Yasemin Adar gibi bir güreşçi olmak. Onu kendime örnek alıyorum onu çok seviyorum. Maçlarını sürekli izliyorum, tekniklerini öğreniyorum. Dünya ve olimpiyat şampiyonası için çalışıyorum. İsmimi duyurup başarılı bir sporcu olmak istiyorum ve milli formayı giymek istiyorum” şeklinde konuştu.

"MİLLİ FORMA ALTINDA ÜLKEMİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUM"

Geçen yıl Okullararası Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettiğini belirten Aysima Güngör de, “Geçen sene Türkiye üçüncüsü oldum, Yozgat'a kadınlarda ilk madalyayı getirdim. Okullar arası Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Güreşi severek yapıyorum, bir buçuk yıldır bu spor dalı ile uğraşıyorum. Milli takıma girip Avrupa'da ve Dünya'da derece yapmak ve ülkemi başarı ile temsil edip iyi bir güreşçi olmak istiyorum” cümlelerine yer verdi.

"FİLMDEN ETKİLENEREK GÜREŞE BAŞLADIM"

4 ay önce izlediği 'Dangal' filminden etkilenerek güreşe başladığını söyleyen 16 yaşındaki Ayten Yılmaz da, “Ben güreşe kendi isteğimle başladım. Dangal filmini izleyerek bu spora başladım. Bu spor dalında da kadınların her şeyi yapabileceğini düşünerek başladım. Ülkem için, ülkem adına neler yapabileceğimi ve ülkemin başarılarını konuşturabilmek için çabalıyorum. Milli takıma girmeyi çok istiyorum, ülkemin gururu olmayı çok istiyorum. Elimden geldiğince çok çalışıyorum, yapabildiğimin daha iyisini yapmaya ve başarılı olmaya çalışıyorum” diye konuştu. »İHA