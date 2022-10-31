HALKI AĞIRLADI

Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde dev Türk bayrakları, Atatürk'ün fotoğrafları ve meşalelerle Kent Park önüne kadar yürüdü.

Bando ve meşale eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü, renkli görüntülere sahne oldu. Fener alayına Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüşün ardından Cumhuriyetin kuruluşunun 99’uncu yıldönümü onuruna, Vali Ziya Polat ve eşi Pınar Filiz Polat’ın ev sahipliğinde Valilik Fuaye Salonu'nda resepsiyon düzenlendi.

Cumhuriyetin 99'uncu yılı pastasını kesen Vali Polat, 99'uncu yılı gururla, coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

“GÜÇLÜ OLMAMIZ LAZIM”

Polat konuşmasında, “Cumhuriyetimizin 99’uncu yıllını gururla, coşkuyla, aynı ruhla kutlamamın mutluluğunu yaşıyoruz. Biraz önce cumhuriyet yürüyüşümüzü yaptık. Büyük kalabalık ile yaptık. Seneye başka bir şey yapmamız lazım. 100’üncü yılana özel bir kutlama yapmalıyız, öyle düşünüyorum. 99’uncu yılına başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm ecdadımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Bu memlekete, vatana evlatlarını vatan sağ olsun anlayışı ile yetiştiren değerli şehit ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Evet, bu devlet, millet zorluklar yaşayabilir, belki yaşayacağız biraz önce gençlerimizi gördük aynı heyecan ve ruh ile gördük. Şehit babamız burada, onun gibi biz evlatlarımızı bayrağına, ezanına ve milletine sevdalı yetiştirmek zorundayız.

Biz hep söylüyoruz sadece bizden umudu olan yüzbinlerce insan var. Bunların duasının karşılığını vermek için Atatürk’ün dediği gibi çok çalışmamız lazım. El birliği ile devlet ve millet olarak çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun. Çocuklarımızın, evlatlarımızın yolu her daim açık olsun. Onlara daha iyi bir dünya bırakmak için bizim güçlü olmamız lazım.” ifadelerine yer verdi.

Vali Polat, Trabzon İl Emniyet Müdürü olarak atanan İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk’e Yozgat’ta yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi. Polat, İl Emniyet Müdürü Esertürk’e başarı belgesi ve hediye takdim etti.

“YOZGAT’I SEVEREK HÜZÜNLE AYRILIYORUM”

İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ise, “Yozgat’ı severek hüzünle ayrılıyorum. Yozgatlı olan herkese karşı bir sevgi ve ilgim oldu. Trabzon’da hepinizin bir evi var artık.

Ben hakkımı helal ediyorum. Sizde hakkınızı bana helal edin. Valim, sayın başkanımızla ve sizlerle birlikte zaman geçirdik. Hatıralarımız oldu. Ben buradan sevgi ile ayrılıyorum. Çünkü sizleri gördüm sevdim. Buruk bir şekilde ayrılıyorum. Sizden ayrılmak bana üzüntü veriyor. Sayın valim ve hanımefendi ile bir ailemiz olarak görüştük.

Başkanım bana çok yardımcı oldu. Birlikte iyi vakit geçirdik. Hakkınızı helal edin. İnşallah sayın valim ile başka bir ilde yine karşılaşırız.” diye konuştu. »AA/ İHA