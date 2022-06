Halk oyunu şenliği

Polat, çocukların akademik yönlerinin dışında da başarılı olmalarını istediklerini belirtti. Polat, "Çocuklarımızın sosyal, kültürel ve sportif yönden de başarılı olmasını istiyoruz. Biz iyi, zeki çocuklarımızın iyi yerlerde olmasını istiyoruz. İyi çocuklarımız iyi yerlerde olsun ki yarın bu devleti onlar yönetecek, emaneti iyi çocuklarımıza bırakalım" dedi.

Her okulda bir halk oyunu ekibi ve spor takımı olmasını istediklerini aktaran Polat, okulların yüzde 90'ında bunu sağladıklarını ifade etti. Sevdalarının eğitim olduğunu, bu uğurda, bu yolda, tüm devletin imkânları, tüm belediyenin imkânları, tüm kurumların imkânları, tüm STK’ların imkânlarının eğitimin emrinde dediklerini belirtti. Çocukların sadece akademik yönden başarılı olmasını istemediklerine vurgu yapan Polat, ‘’Biz iyi, zeki çocuklarımızın iyi yerlerde olmasını istiyoruz. İyi çocuklarımız iyi yerlerde olsun ki yarın bu milleti, bu devleti onlar yönetecekler. Emaneti iyi çocuklarımıza bırakalım. Tabi ESER projesi kapsamında ilimiz genelinde 2 yıldır birçok proje yürütülüyor. Buda ESER projemizin bir alt projesinden. Amacımız her okulumuzda bir halk oyunu ekibi daha doğrusu her okulumuzda bir takım sporu oluşturmak. Şuana kadarda yüzde 90’ın üzerinde okullarımızda, okul sporlarını yapan takım sporlarını kurduk. Halk oyunları ekibini kurduk. Tabi sadece kurmak yetmiyor. Çocuklarımızın bu oyunları gelecek nesillere aktarması için, öğrendiklerini büyüklerine göstermesi için şenliklerin yapılması gerekiyor. Bizde eğitim-öğretimin sonuna doğru şenliğimizi yapalım istedik. Tabi sadece burada değil. Önce tüm ilçelerimizde kurulan halk oyunları ekiplerimiz ilçelerimizde şenlik yaptı.

de İlçelerimizden sonra burada hem bugün hem yarın şenliğimiz yapılacak. Sadece Yozgat merkez değil, Yozgat’ın ilçeleriyle beraber hep bir arada Yiğitler Şehri Yozgat olarak Cumhuriyet Meydanımızda vatandaşlarımıza, velilerimize öğrendiklerini sergileme fırsatı bulacaklar. Emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle okul takımı kurulmasına destek veren okul müdürlerimize, eğitim veren Halk Eğitim Merkezimizin kıymetli hocalarına, destekleyen ilçe milli eğitim müdürlerimize, bu organizasyonu düzenleyen il milli eğitim müdürü ve orada çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Biz aynı yolda, aynı sevdayla, sevdamız eğitim diyerek yürümeye hatta koşmaya devam edeceğiz. Bu konuda tekrar tüm STK’larımızdan, tüm kurumlarımızdan yardım istiyoruz. Velilerimizin de bu işe ortak olması gerektiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah velilerimizle beraber projeler yapılacak. Biz lise mezunu çocuğumuzun bir sporda lisans yapmasını, bir müzik aleti çalmasını, bir yabancı dili öğrenmesini istiyoruz. Bu uğurda da tüm ekiplerimizle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da il genelindeki okullar ile halk eğitim merkezlerince açılan kurslarda ders yılı boyunca hazırlanan ekiplerin gösteri sergileyeceğini belirtti. Yazıcı, milleti birbirine bağlayan en önemli birikimlerin kültürleri olduğunu vurgulayarak, "Bu kültür, 100 yılların sevinci, hüznü ve coşkusunun Anadolu toprağında yoğrulması ile bu güne kadar gelmiştir. Statik bir olgudan ibaret olmayan kültürümüzün gelişim sürecinin devam ettirilmesi, kültürel öğelerimizin özgünlüğü bozulmadan geliştirilmesi ve yaşatılması millet olma vasfımızın olmazsa olmazıdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından halk oyunu ekipleri Yozgat ve diğer yörelere ait oyunları sergiledi, Vali Polat öğrencilerle halay çekti.

