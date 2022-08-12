Göklerdeki festival

Gerçekleşen etkinlikte Belediye Başkanı Celal Köse çocuklara uçurtma ve dondurma ikramında bulundu. Çocuklarıyla birlikte gelen ailelere ise etkinlik kapsamında yemek ikramı yapıldı. Haber Merkezi
Son Güncelleme: 12.08.2022 10:46
Geçtiğimiz hafta yapılan 21. Uluslararası Sürmeli Festivali kapsamında düzenlenen Uçurtma Şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi.
Gerçekleşen etkinlikte Belediye Başkanı Celal Köse çocuklara uçurtma ve dondurma ikramında bulundu. Çocuklarıyla birlikte gelen ailelere ise etkinlik kapsamında yemek ikramı yapıldı. Haber Merkezi