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Göklerdeki festival

Geçtiğimiz hafta yapılan 21. Uluslararası Sürmeli Festivali kapsamında düzenlenen Uçurtma Şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi.

12 Ağustos 2022 Cuma 10:33
Göklerdeki festival

Gerçekleşen etkinlikte Belediye Başkanı Celal Köse çocuklara uçurtma ve dondurma ikramında bulundu. Çocuklarıyla birlikte gelen ailelere ise etkinlik kapsamında yemek ikramı yapıldı. Haber Merkezi

Son Güncelleme: 12.08.2022 10:46
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