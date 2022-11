FİKİRLER HAYAT BULACAK

“Genç Fikirler Fabrikası” iş fikri yarışması ile Türkiye’de ticari değer taşıyan, gençlere istihdam olanağı sağlayabilecek yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimci bireylerin veya takımların iş fikirlerini Yozgat’ta hayata geçirmelerinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Son başvuru tarihinin 30 Aralık 2022 olduğu Genç Fikirler Fabrikası yarışması ile genç girişimcilere prototip üretim desteği, ücretsiz yer tahsisi, mentorluk hizmeti ve eğitim kampı imkanı sağlanıyor.

Toplam ödülün 300 bin lira olduğu yarışmanın tanıtım toplantısı ve imza töreni Yozgat Valiliği makam toplantı salonunda yapıldı.

Vali Ziya Polat başkanlığında Genç Fikirler Fabrikası Yarışması tanıtım toplantısı ve protokol imza törenine Belediye Başkanvekili Ali Açıkgöz, Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Müdürü Doğu Sezen katıldı.

2022 ve 2023 yıllarında Kalkınma Ajanslarının çalışma teması Genç İstihdamıdır. Bu kapsamda çalışmalarına devam eden ORAN, Yozgat’a girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayacak yeni bir aktör kazandırmayı hedeflemiştir. Bu kapsamda Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen Yozgat Bozok Üniversitesi, Bozok Teknopark ve Sorgun İŞGEM tarafından desteklenen “Genç Fikirler Fabrikası” iş fikri yarışması düzenleniyor. 11 Kasım 2022 tarihiyle www.gencfikirlerfabrikasi.com web adresinden başvuru yapılabilecek olup yarışmanın toplam ödülü 300 bin lira değerinde olacak.

Bu yarışma sonucunda sunulan iş fikirleri arasından en başarılı olanları bağımsız jüri tarafından seçilerek, bir prototipe dönüştürülmesi için malzeme ve hizmet alımları kalemlerinde finans desteği sağlanacak. Ayrıca başarılı bulunan girişimci adaylarına İŞGEM veya Bozok Teknopark’ta firmalarını kurmak ve girişimlerini başlatmak istemeleri halinde gerekli destekler sunulacak.

Üretilen projelerin Yozgat’ta uygulanma zorunluluğu olduğunun altını çizen Vali Ziya Polat, “Yapılan projeler Yozgat’ta uygulanmak zorunda. Genç kardeşlerimizin projeleri Yozgat’ta yatırıma dönerse destek verilecek. Diğer yarışmalardan farkı ulusal bazda projeleri kabul edeceğiz. Sadece Yozgat’ta yaşayanlar değil Türkiye’de ki tüm kardeşlerimizin fikirlerini önemseyip Yozgat’a değer katacak fikirlerin yatırıma dönüşmesi için projeye kasım ayı içinde başlayacağız.” dedi.

“AYNI YOLDA İLERLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Vali Polat konuşmasının devamında, “Genç kardeşlerimizin fikirlerinin bizlere, Türkiye’ye nefes olacağını düşünüyoruz. Bu projeyi çok çok önemsiyoruz. Tabi biz projenin ulusal bazda olması taraftarıyız. Yozgat’ın sadece Yozgatlılar değil, Yozgat için çok güzel fikirlerin olduğunu düşünenlerdenim. Yozgat’a yatırım yapan insanların çoğunun Yozgatlı olmadığını da biliyoruz. Yani yatırımın memleketi olmaz, yatırımcı yeter ki Yozgat’a gelsin biz devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, üniversitemiz, belediyemiz, STK’larımızla kapımız sonuna kadar açık, gönlümüz de sonuna kadar açık. Burada marka bir üniversitenin olması Bozok Üniversitemizin burada olması. Orada ki 23 bine yakın öğrencimizin burada olması büyük bir avantaj. Teknoparkımız var, İŞGEM’imiz var, onların da katkıları ile inşallah genç kardeşlerimizin fikirlerinin sahaya yansıması, Yozgat’ta sahaya yansıması için bu projeyi hayata geçiriyoruz. Emektar çok arkadaşlarımız var. Yozgat ofisinde ki çalışan arkadaşlarımıza, genel sekreterimize, belediyemize, üniversitemize, İŞGEM’imize, Teknoparka teşekkür ediyoruz. Lansmandan sonra internet ortamında başvuru alınacak. Ocak ayında değerlendirmeler yapılacak, şubat ayında da eğitimler. Burada projeyi alıp projesi iyi olan arkadaşlarımızın projeyi bir ileriye geçirmesi için kampa alınacaklar. Sonra tekrar değerlendirmeler yapıp projelerimize ödüller vereceğiz. Biz başlangıçta proje ödüllerini yüksek tutmuştuk ama daha tabana yayalım diye biraz proje ödüllerini düşürdük tabana yaydık. Birinciye 100 binden 40 bine düşürdük, ikinciye 30 bin, üçüncüye 20 bin, prototip yapacak kardeşlerimize de 100 bin lira destek verelim diye düşündük. Diğer kategorilerde ki fikirlere ödüller verelim diye düşünüyoruz. 3 projeye Teknopark da ve İŞGEM de yer verme imkânı sunalım, girişimcilik eğitim kampına alalım kardeşlerimizi ve fikirlerini. Daha da iyi sahada uygulanabilir fikirlere dönüşmesi için böyle bir çalışma yaptık. Ben Yozgat için önemli projelerden birisi olduğunu düşünüyorum. ‘Bir fikrim var, Yozgat için bir düşüncem var’ diyen kardeşlerimizi desteklemek için bu projeyi hayata geçiyoruz. Kalkınma ajansımıza, sanayi bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Emek veren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz hep söylüyoruz biz ortak akılla bu şehre proje üreteceğiz demiştik, üniversitemiz, belediyemiz kesinlikle beraber yürüyoruz yürümeye de devam edeceğiz. Proje bazlı bir işte bölgemizin ülkemizin marka üniversitelerinden birisi olan Bozok Üniversitemizin yanımızda olması Teknoparkımızın yanımızda olması çok önemli. Belediyemiz sağ olsun her konuda beraber hareket, ediyoruz hareket etmeye de devam edeceğiz. Yozgat için, Yozgat’a katma değer katacak her işte biz ekip olarak aynı inançta aynı yolda ilerlemeye devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Belediye Başkanvekili Ali Açıkgöz konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ağırlıklı olarak bölgesel bazda yapma durumumuz varsa bizim çok çalışacak alanlarımız var. Onlara da eğilmek gerektiğine inanıyorum. Yozgat adı küçük ama kendi büyük bir il. İnşallah sonuç iyi olur.” İfadelerine yer verdi.

“ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE”

Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ ise, “Çok önemli bir proje. Yıllar öncesinde Bartın Üniversitesinde bir genç öğrencimizin genç fikrinin genç düşüncesinin müteşebbis ruhu ile hayata geçirilmesine şahitlik etmiştim. Dolayısı ile ilimiz özelinde de başta Bozok Üniversitesi öğrencilerinin fikirlerinin hayata geçirilmesi oradan ekonomiye küçük çaplı da olsa bir girdinin sağlanacak olması, bu genç fikirlerinin devlet tarafından desteklenip bir müteşebbis sürecini genç beyinlerde başlatılmış olması çok anlamlı ve değerli. Üniversite olarak sayın valimizin liderliğinde sayın belediyemizin de katkıları ile başta üniversitemizin bütün öğrencileri olmakla birlikte ki biz bu konuda çok önemsiyoruz üniversite öğrencilerimizin bu projeye dahil olmalarını. Fikirlerinin hayata geçmesi konusunda onları teşvik edeceğiz. İnşallah başta Yozgat’ta yaşayan Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencilerimiz olmak üzere Yozgat’a yönelik yatırım planları olan genç beyinlerin bu destekle Yozgat’a değer katacaklarını düşünüyorum.” diye konuştu.

“YOZGAT’IMIZDA BAŞLATMIŞ OLACAĞIZ”

Konu ile ilgili açıklamada bulunan ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, “Bugün burada Yozgat’ımız ve gençlerimiz için gerçekten önemli bir faaliyetin başlangıcı için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bildiğiniz üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansı genel koordinesinde 26 tane kalkınma ajansı var. Bu ajansların her yıl ortak bir çalışma alanları oluyor. 2022-2023 yılında da kalkınma ajanslarının ortak çalışma alanı genç istihdamı. Bizde Orda Anadolu Kalkınma Ajansı olarak genç istihdamı üzerine verdiğimiz hibelerle, desteklerle genç istihdamını illerimizde artırmaya çalışıyoruz. Gerekirse birazdan imza altına alacağımız faaliyetlerimizle illerimizde genç istihdamı artırmak için çeşitli organizasyonlar yapmaya çalışıyoruz. Bugün de inşallah sayın valimizin, rektörümüzün ve belediye başkanımızın destekleri ile Orda Anadolu Kalkınma Ajansı olarak ‘Genç Fikirler Fabrikası’ isimli istihdam amaçlı yarışmayı Yozgat’ımızda başlatmış olacağız. Yarışmayı da inşallah başta Bozok Üniversitemiz de yer alan öğrencilerimiz olmakla birlikte 18-35 yaş arasında ki bütün gençlerden fikirlerini belli bir platform üzerinden alacağız. Çeşitli değerlendirmelerden sonra bu fikirleri önce kişileri toplayıp eğitim aldıracağız, fikirlerini olgunlaştırmaları için kendilerine çeşitli girişimcilik eğitimleri verdireceğiz, içerisinden seçilecek olan projeler fikirler prototip yapılmak için desteklenecek kalkınma ajansları tarafından. En sonunda prototip aşaması ardından yine bağımsız jürilerin değerlendirmelerinden ardından projeler ajansımız tarafından yarışma sonucu ödüllendirilecek. Bu anlamda amacımız gençlerimizin fikirlerini hayata aksettirebilecek bir imkânı bulabilmesi. Bizlerde inşallah sayın valimizin, belediyemizin ve üniversitemizin desteği ile bu yarışmayı yapmaktan gerçekten çok memnuniyet duyuyoruz. Destekleri için sayın valimize çok teşekkür ederim.” dedi. »Rabia Şahin