Fay hatlarına dikkat

Ülkenin deprem bölgesi olduğuna değinen Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, "Rabbim bir daha bu aziz millete böylesi büyük acılar yaşatmasın. Bu büyük felaketten dolayı herkes kendini de bir kez daha çek etmiş oldu. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü fay hattı haritasına göre, Çekerek ilçesi olarak ülkemizdeki en aktif faylardan biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı'na 100 kilometre civarı mesafede ve yine 40 kilometrede orta ölçekte ve yakınlarında da küçük ölçekli diri fayların olduğu açıkça görülmektedir." dedi.

İlçe merkezinde dayanıksız yapı olarak tespit edilen bir cami ve iki okulun yıkımını gerçekleştirdiklerini de belirten Çakır, "İlçemizde depreme dayanıksız yapı olarak tespiti yapılan, kısa süre önce yıkımı tamamlanan Tevhid Camii ve 2 adet ilköğretim okulunda Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Beyefendi’nin öngörüsü ile izlenen stratejinin ne kadar doğru olduğuna hep birlikte şahitlik etmiş olduk. İlçemizde Rabbim muhafaza 5-6 şiddetinde meydana gelebilecek bir depremde vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin herhangi bir musibete maruz kalmaması için bu tür dayanaksız yapıların yıkımının ne kadar makul bir iş olduğunu tekrar görmüş olduk. Meclis kürsüsünde işin içeriğini bilmeden her türlü kentsel dönüşüme karşı oldukları gibi, ilçemizde de depreme dayanıksız yapıların yıkılmasına da gereksiz eleştiri yapan kişilerin sırf muhalefet etmek için yapılanların nasıl bir sonuç doğuracağını hesap bile edemedikleri de açıkça görülmüştür." şeklinde konuştu.

"EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ"

Çekerek’te muhtemel bir depremin sonuçlarını en aza indirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Çakır, "Yeni Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin liderliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Beyefendinin himayelerinde ilçemize kalıcı eserler kazandırmak, partimizin misyonuna uygun olarak eser ve hizmet siyasetini hayata geçirmeye devam etmek üzere emin adımlarla yürüyoruz. 6 Şubat tarihinde meydana gelen asrın felaketi sonucu ilçemizde de muhtemel bir depremde meydana gelebilecek olumsuz sonuçları en aza indirmek için çalışıyoruz. Plan notlarımızda ve imar planımızda gerekli olan güncellemeleri yapmak üzere konuyu imar komisyonumuza havale ettik. Çekerek Belediyesi olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak üzere gerekli olan her türlü yaptırımı hayata geçirmek için belediye meclis üyelerimizle beraber pek çok konuda ortak kararlar alarak mutabık kaldık." ifadelerine yer verdi. »İHA