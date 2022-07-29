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Eğitimler devam ediyor

Yozgat Valisi Ziya Polat, Merkez Ortaokulu’nda devam eden Yaz Okulu’nu ziyaret etti. 

29 Temmuz 2022 Cuma 22:20
Eğitimler devam ediyor

Öğrenciler ile bir araya gelen Vali Polat, il genelinde 47 okulda bin 578 öğrenci Yaz Okulu'na, 6 bin 839 öğrenci ise 52 okulda Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına devam ettiğini belirtti. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 29.07.2022 23:33
Anahtar Kelimeler:
Eğitimler Devam Ediyor
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