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Eğitim başladı

Yozgat Müftülüğü tarafından İl Müftülüğü Bilal Şahin Sosyal Tesislerinde Naciye Afet Şahin Kur’an kursu 4-6 yaş öğrencileri için eğitim açılış programı yapıldı. 

22 Eylül 2022 Perşembe 17:13
Eğitim başladı

Düzenlenen açılış törenine Vali Ziya Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İş insanı Bilal Şahin, veliler ve öğrenciler katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda açılış konuşmasını İl Müftüsü Ali Gülden yaptı. İl genelinde bin 400’e yakın 4-6 yaş grubu öğrencinin kurslara kayıt yaptırdığını söyleyen Gülden, yaz döneminde 22 bin öğrenciye Kur’an-ı Kerim kurslarında din, değerler ve kuran eğitimi verdiklerini belirtti. Gülden, bu sayıyı ileri dönemlerde daha da artırmayı amaçladıklarını ifade etti.
Programda çocuklar tarafından okunan duaların ardından il protokolü Naciye Afet Şahin 4-6 yaş Kuran Kursu’na kayıt yaptıran öğrencileri ziyaret etti.

Son Güncelleme: 22.09.2022 17:15
Anahtar Kelimeler:
Eğitim Başladı
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