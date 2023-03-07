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Dualarla idrak edildi

Yozgat'taki camilerde, Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

07 Mart 2023 Salı 15:34
Dualarla idrak edildi

Çapanoğlu Büyük Camii'nde düzenlenen Berat Kandili programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Namaz sonrası Yozgat Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarınca vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı. AA

Son Güncelleme: 07.03.2023 16:23
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