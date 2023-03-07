Dualarla idrak edildi

Çapanoğlu Büyük Camii'nde düzenlenen Berat Kandili programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Namaz sonrası Yozgat Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarınca vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı. AA
Son Güncelleme: 07.03.2023 16:23
Yozgat'taki camilerde, Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Çapanoğlu Büyük Camii'nde düzenlenen Berat Kandili programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Namaz sonrası Yozgat Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarınca vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı. AA