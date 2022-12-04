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Doyasıya eğlendiler

Yozgat’ta, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Rehabilitasyon Merkezi’nde program düzenlendi.

04 Aralık 2022 Pazar 17:14
Doyasıya eğlendiler

Vali Ziya Polat, eşi Pınar Filiz Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ve il protokolünün katıldığı programda Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlar doyasıya eğlendi. Haber Merkezi

Son Güncelleme: 04.12.2022 17:22
Anahtar Kelimeler:
DOYASIYA EĞLENDiLER
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