Doyasıya eğlendiler

Vali Ziya Polat, eşi Pınar Filiz Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ve il protokolünün katıldığı programda Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlar doyasıya eğlendi. Haber Merkezi
Son Güncelleme: 04.12.2022 17:22
Yozgat’ta, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Rehabilitasyon Merkezi’nde program düzenlendi.
Vali Ziya Polat, eşi Pınar Filiz Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ve il protokolünün katıldığı programda Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlar doyasıya eğlendi. Haber Merkezi