Dostluk kazanacak

Gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Yozgatspor 1959 FK Başkanı Kazım Arslan, ilgili kurum müdürlüleri ve yetkililer katıldı.

Toplantının ardından sentetik çim sahaya geçen Vali Polat ve il protokolü, sahada incelemelerde bulunarak maçlar öncesi her türlü güvenlik tedbirlerinin alındığını belirterek dostluk mesajı verdi.

İncelemeler sonrası açıklamada bulunan Vali Polat burada gazetecilere yaptığı açıklamada “Ekim ayında liglerimiz başlıyor. İlk maçımızı da şehrimizin iki takımı yapacak. Biz spor güvenlik kurulu toplantımızı yaparak kararlar aldık ve kararları yerinde görmek için de dış sahamızda incelemelerde bulunduk. Sahamızda ki alınacak tedbirlere baktık. İki kulüp başkanımızın da bizlere söylediği ‘Biz maçlarımızı Yozgat’ta oynamak istiyoruz ve seyircili oynamak istiyoruz’ dediler. Bizlerde Emniyet Müdürlüğümüz, Gençlik Spor Müdürlüğümüz, federasyon temsilcilerimizle seyircili oynanacak şekilde bazı tedbirler alacağız. Ben her iki takıma başarılar diliyorum. Bu şehrin iki takımı, ikisi de bizim takımımız. İki başkanımız da duyarlı. Sadece kendilerinin duyarlı olmakla kalmayacağını, taraftarlarımıza sahip çıkacaklarını biliyoruz. Şehrimizde yapılacak maçın sadece maç olduğu, oyun olduğunu biliyoruz. Oyunumuzu oynayıp ondan sonra Yozgat’ın yiğit insanları yine sarılacaklar. Kimseyi kutuplaştırmaya gerek yok. Emniyet tedbirleri yanında iki başkanımızın duyarlı açıklamaları ile bunu sağlayacağımıza inanıyorum. İki başkanımız bir araya geldi. İlerleyen günlerde taraftar gruplarını da bir araya getireceğiz. Onlarla da konuşulacak. Oynanacak maçlarda hiçbir vatandaşımıza en ufak bir zarar gelmemesini, gelmeden atlatılması için emniyet tedbirleri yanında iki başkanımızın da duyarlı davranarak taraftarlarına ve şehre sahip çıkmalarını istiyorum. Hep beraber yiğitler şehri Yozgat’ın yiğit insanlarına yakışır bir şekilde maçımızı yapar, tekrar kol kola girer lise caddesinde turumuzu atarız. Ligimizin tüm ilimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

'İKİ TANE YOZGAT TAKIMI MÜCADELE EDECEK'

2 Ekim itibariyle yeni sezonun başlayacağını bildiren Yozgatspor 1959 FK Başkanı Kazım Arslan, “Yeni sezonun bütün takımlar için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu sezonun Yozgat açısından farklılığı var. İlk defa aynı grupta iki tane Yozgat takımı mücadele edecek. Ümit ve temenni ediyorum ki güzel bir sezon geçiririz ve Yozgat’ın nezaketine, muhabbetine yakışır bir karşılaşmalar içerisinde herhangi bir tatsızlık olmadan sezonu tamamlarız. Bu noktada zaten herkesin aynı düşüncede olduğunu düşünüyorum. Başta sayın valimiz olmak üzere hepimiz üzerimize düşen görevi sorumluluğumuz gereği yerine getireceğiz. Bu sezonun huzurlu bir şekilde tamamlanması için gayret edeceğiz. Taraftarlarımız netice itibariyle Yozgat’ın insanı. Ben herhangi bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Mutlaka bir takım gerginlikler, tansiyon yüksekliği olacaktır. Onu da bizler savuşturacağız. Taraftar dediğimiz insanlar 5-6 ay öncesine kadar hepsi Yozgatspor taraftarıydı. Bugün farklı bir tablo ortaya çıktı. Bir grup taraftar diğer takımı destekliyor. Bunlar futbolun içerisinde olacak şeyler, halledilecek şeyler. Ben bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum.” diye konuştu.

'İKİ TAKIMDA BU ŞEHRİN TAKIMI'

Belediye Başkanı ve Yozgat Belediyesi Bozokspor Başkanı Celal Köse ise, “Sayın Valimiz Ziya Polat başkanlığında İl Spor Güvenlik Kurulu Heyet Toplantımızı yaptık. Heyetimiz ile birlikte maçlarımızın oynanacağı sahada hep birlikteyiz. Sezonumuz 1-2 Ekim tarihi itibariyle başlayacak. Şehrimizde iki tane takımımız var. Ben özellikle hem belediye başkanı vasfı ile hem de bir spor kulübü başkanı vasfı ile iki takımımıza da başarılar diliyorum. İki takımda bu şehrin takımı. Kardeşlik hukukuna dayalı maçların oynanacağı, kazasız belasız birlik temenni ediyorum. Hem makam itibariyle sorumluluğumuz hem de spor kulübü itibariyle sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Özellikle biz sabırla geldik buralara. İnşallah sezon sonunda da sabırla ilerleyeceğiz. Biz işimizi yapacağız maçımızı oynayacağız. Allah nasip ederse de başarılı olmak istiyoruz. Her iki takım başarılı olmak istiyor, her iki takımda bu şehrin takımı. Aramızı bozmaya çalışacaklar olacak, fitne çıkartmaya çalışacaklar ama biz sorumluluğumuzun bilinci ile onları baskılayacağız. Kardeşlik hukuk içerisinde şehrimizi germeden inşallah sezonun sonunda el birliği ile kutlayacağız.” şeklinde konuştu. »Muhammed Üstüntaş