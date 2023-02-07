Destekler yola çıktı

Aydıncık ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Kaymakamlık ve belediye koordinesinde bir itfaiye aracı ve görevlendirilen üç AFAD eğitimi almış personel deprem bölgesinde yapılacak arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere yola çıktı.

Aynı zamanda kaymakamlık ve belediye tarafından toplanan yardım malzemelerinden oluşan yardım tırının ilki de deprem bölgesine hareket etti. Haber Merkezi