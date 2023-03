Depremzedelerin ilk iftarı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin etkilediği illerden ayrılarak geldikleri Nevşehir'de, KYK Kız Öğrenci Yurdu'ndaki 322 depremzede iftar sofrasında buluştu.

Ezanın okunmaya başlamasıyla depremzedeler oruçlarını açtı.

Öğrenci yurdundaki ilk iftarın menüsünde domates çorbası, tavuk, pilav ile revani yer aldı.

Depremin ardından Adalet Bakanlığı Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'nde misafir edilen depremzedeler de ilk iftarı yaptı. Eğitim merkezi yemekhanesinde pişirilen yemekler depremzedelere ikram edildi.

Malatya'dan gelen depremzede Bayram Kurt, Yozgat'ın misafiri olduklarını söyledi.

Yozgat halkına ve kaldıkları merkezin tüm personeline teşekkür eden Kurt, "Aile ortamını bize hiç aratmadılar sağ olsunlar. Bizim evimizde hasar var. Evimizde olmak isterdik ama nasip buradaymış. Bu da Allah'ın bir hikmeti, Yozgat'ta oruç tutmak nasipmiş." diye konuştu.

Adalet Bakanlığı Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi Destek Hizmetleri ve İnsan Kaynakları Şube Müdürü Volkan Sandıkçı da 450 depremzedeyi misafir ettiklerini belirtti.

Sandıkçı, depremin ilk gününden itibaren depremzeleri ağırladıklarını ifade ederek, "Ramazan dolayısıyla bugün ilk sahur ve iftarımızı yaptık." dedi.

Kayseri'de Melikgazi Kız Öğrenci Yurdu'nda konaklayan 1150 depremzedeye iftarda 3 çeşit yemek, tatlı ve hurma ikram edildi.

Depremzedelerden Hacı Kıraç, Kahramanmaraş'tan 25 gün önce geldiklerini belirterek, "Memleketimizden uzakta ramazana başladık. Burukluk var tabii ama devletimizden milletimizden, Kayseri halkından Allah razı olsun. Yurtta bize çok iyi bakıyorlar." dedi.

Fatma Kıraç ise her türlü ihtiyaçlarının yetkililer tarafından giderildiğini belirtti.

Halit Hennep de evinde yapılan iftarın yerini hiçbir şeyin tutmayacağını ancak bu zor günlerde devletin kendilerini yalnız bırakmadığını kaydetti.

Depremlerinden ardından Niğde'de yurtlara yerleştirilen yaklaşık 3 bin 670 afetzede, ilk iftarını açtı.

Ömer Halisdemir Öğrenci Yurdu'nda kalan Doğan Şahin, yurtlarda her şeyin çok güzel olduğunu belirterek, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bundan iyisi can sağlığı. Yemek verenlerimiz olsun, burada çalışanlarımız olsun, Allah razı olsun. Çok iyi ilgileniyorlar. Ramazan tabii memleketteki gibi olmuyor, biraz buruk geçiyor ama yine de şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

İskenderun'dan gelen Ramazan Balcı da "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu işlerde emeği geçenlerden Allah razı olsun. Her şey güzel, daha da iyi olacak, kötü günler geride kaldı. Ramazan güzel geçiyor, Allah bugünümüzü aratmasın." dedi.

Durmuş Altın ise emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kırıkkale'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 770 depremzede ilk iftarlarını yaptı.

Yemeklerini alan depremzedeler, okunan ezanın ardından oruçlarını açarak dua etti.

Depremzedelerden Ayşe Özer, "Her şeye rağmen güzel. Daha zor şartlarda olabilirdik. Allah devletimize zeval vermesin. Güç kuvvet versin. Ortamımız, yemeklerimiz güzel. 3-4 çeşit yemek çıkıyor. Şükrediyoruz. Çok büyük afetlerden çıktık, zorluklar yaşadık. Şu anda yurtta gayet güzel yaşıyoruz. Biz devletimize güveniyoruz. Her zaman bizim arkamızda, biz de onların destekçisiyiz." diye konuştu. »AA