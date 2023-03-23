Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.006,76
ALTIN
1.214,71
DOLAR
19,04
STERLİN
23,49
EURO
20,77

Depremzedelere bağışlayacak

Yozgat'ta ellerini kullanamadığı için dişleri ile tuttuğu fırçayla yağlı boya tablo yapan 59 yaşındaki Narin Işık, açacağı resim sergisinden elde edilecek geliri depremzedelere bağışlayacak.

23 Mart 2023 Perşembe 02:00
Depremzedelere bağışlayacak

Narin Işık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde ağzında tuttuğu fırçayla resim yapıyor.
Yaklaşık 15 yıldır rehabilitasyon merkezinden hizmet alan ve 13 yıldır resim yapan Işık, gazetecilere, 3 yaşındayken düşmeye bağlı rahatsızlık sonucu engelli kaldığını belirterek, bu sanata kara kalemle başladığını söyledi.
Daha sonra yağlı boya tablolar çizdiğini anlatan Işık, "Resimlerin çoğunluğu kendi çizimim, kafamdaki hayalimin ürünü. 2013'ten bu yana yağlı boya yapıyorum. 7-8 kez kişisel sergi açtım, toplu sergilere de katıldım. Açmaya hazırlandığım serginin gelirini depremzedelere bağışlamak istiyorum. Devam ettiğim tablolarım bitsin, havalar ısınsın, sergimi yapacağım. Benim de bu çorbada tuzum olsun istiyorum." dedi.
Ağzıyla resim çizmenin zorluğundan bahseden Işık, "Ellerimi kullanamadığım için tablolara uzanamadığım oluyor, yardımcı gerekiyor. Uzanamadığım yerlerde tabloyu ters çevirip boyuyorum. Zor oluyor ama ve ben zoru seviyorum." diye konuştu. »AA

Son Güncelleme: 23.03.2023 17:54
Anahtar Kelimeler:
SondakikaIleri WebtvIleri Web TvIleri TvIleritvYozgat HaberleriYozgat HaberIleri GazetesiIleriYozgathaberleriVideohaberYozgathaberYozgatHaberIlerigazetesiYağlı BoyaRehabilitasyonAile Ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüDepremzedelerResim SergisiNarin IşıkDepremzedelere BağışlayacakDişiyle Tuttuğu Fırçayı Kullanarak Yaptığı Resimlerin Satış Gelirini Depremzedelere BağışlayacakSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çömlekte peynir
Çömlekte peynir
İlçe merkezine indi
İlçe merkezine indi
Hedefleri milli takım
Hedefleri milli takım
Öğrenciler bilgilendirildi
Öğrenciler bilgilendirildi
Aç ayı köye indi
Aç ayı köye indi
15 köy yolu ulaşıma kapandı
15 köy yolu ulaşıma kapandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim