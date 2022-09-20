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Depremi yaşadılar

Yozgat’ta deprem simülasyonu tırını ziyaret eden Vali Ziya Polat, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer ve daire müdürleri, Rihter ölçeğine göre 7.6 şiddetindeki depremi yaşadı.

20 Eylül 2022 Salı 02:11
Depremi yaşadılar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca (AFAD) Yozgat’a gönderilen deprem simülasyon tırında, deprem farkındalığı oluşturmak için vatandaşlara eğitim verilmeye başlandı. Cumhuriyet Meydanı’na gelen deprem simülasyon tırını ziyaret eden il protokolü, burada AFAD ekiplerinden eğitimler hakkında bilgi aldı. Yozgat il protokolü simülasyon tırında, Rihter ölçeğine göre 7.6 büyüklüğündeki depremi yaşadı. Vali Polat ve beraberindekiler 45 saniye süren depremde masaların yanına çömelerek sarsıntının geçmesini bekledi.
Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, AFAD ekibine eğitimlerden dolayı teşekkür ederek, “Bu yıl AFAD tatbikat yılı. Biz de tatbikatlarımıza başladık ve devam edecek. AFAD Başkanlığımız da tırımızı gönderdi. Burada farkındalık oluşturmak için tırımız 1 hafta boyunca meydanda insanımıza deprem anını yaşatıp, deprem anında korunma yollarından çökmeyi kapanmayı tek tek anlatacağız. Biz afetlere hazır olmak zorundayız. Çünkü bizim bölgemiz ülkemiz afetlerin yaşandığı bir bölge. Ama şükürler olsun devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla, STK’lar ile hazır.” dedi.
»İHA

Son Güncelleme: 20.09.2022 18:24
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