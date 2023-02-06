DEPREMi HiSSETTiK!

Yozgat AFAD müdürlüğü tarafından tek araç olmak üzere 4 kişilik ekip Kahramanmaraş’a gönderilirken, iki tim olmak üzere 10 UMKE ekibi, 9 sağlık personeli, 2 ambulans gönderildi. Sorgun Devlet Hastanesinden 1 acil uzmanı ve 7 sağlık personeli gönderildi. Yozgat Şehir Hastanesinden ise 13 tane sağlık personeli deprem bölgelerine gönderildi.

GAMER TOPLANTISI YAPILDI

Vali Ziya Polat başkanlığında, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli ve 10 ilin etkilendiği deprem sonrasında Yozgat’tan gönderilecek yardım ekiplerini koordine etmek amacıyla GAMER'de ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Halil Başer, ve ilgili kurum müdürleri katılım sağladı.

»Alpaslan Demir