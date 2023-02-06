Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.930,18
ALTIN
1.132,38
DOLAR
18,83
STERLİN
22,69
EURO
20,24
Flaş Haber
13 Şubat’a kadar tatil
Kapat

DEPREMi HiSSETTiK!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki deprem İç Anadolu Bölgesi'nin birçok ilinde olduğu gibi Yozgat’ta da hissedildi.

06 Şubat 2023 Pazartesi 10:02
DEPREMi HiSSETTiK!

Yozgat AFAD müdürlüğü tarafından tek araç olmak üzere 4 kişilik ekip Kahramanmaraş’a gönderilirken, iki tim olmak üzere 10 UMKE ekibi, 9 sağlık personeli, 2 ambulans gönderildi. Sorgun Devlet Hastanesinden 1 acil uzmanı ve 7 sağlık personeli gönderildi. Yozgat Şehir Hastanesinden ise 13 tane sağlık personeli deprem bölgelerine gönderildi. 
GAMER TOPLANTISI YAPILDI
Vali Ziya Polat başkanlığında, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli ve 10 ilin etkilendiği deprem sonrasında Yozgat’tan gönderilecek yardım ekiplerini koordine etmek amacıyla GAMER'de ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıya, Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Halil Başer, ve ilgili kurum müdürleri katılım sağladı. 
»Alpaslan Demir

Son Güncelleme: 06.02.2023 18:08
Anahtar Kelimeler:
DEPREMi HiSSETTiKUMKEDepremYozgat DepremKahramanmaraşdepremiKahramanmaraşMalatyaSondakikaSon DakikaDeprem Yozgatta Da HissedildiPazarcık7.4 Büyüklüğündeki DepremYozgatYOZGATTAN EKİP GÖNDERİLDİYozgat AFAD Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
94 milyonluk yatırım
94 milyonluk yatırım
Kuşaktan kuşağa aktarılacak
Kuşaktan kuşağa aktarılacak
Sarıkaya’yı sevdi
Sarıkaya’yı sevdi
Bilime konu oluyor
Bilime konu oluyor
Kar etkisini sürdürüyor
Kar etkisini sürdürüyor
"Tek yol Memleket!"
"Tek yol Memleket!"
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim