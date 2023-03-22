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Çömlekte peynir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın önerdiği "yerelden kalkınma" modeli kapsamında Yozgat'ta bir araya gelen girişimci kadınlar, kurdukları kooperatifle köylülerden topladıkları sütü çömlek peynirine dönüştürürken 6 kişiye de istihdam sağlıyor.

22 Mart 2023 Çarşamba 02:00
Çömlekte peynir

Kentin ekonomisine ve kültürüne katkı sunmak amacıyla bir araya gelen 4 kadın, 1,5 yıl önce kurdukları Bozkırın Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde yöreye ait çömlek peyniri üretimine başladı.
Kadınlar, Yerköy ilçesine bağlı Aydıngün köyünde sözleşme imzaladıkları çiftçilerin ürettiği sütü alarak çömlek peyniri ve salamura peynir yapıyor.
Çömlek peyniri yaklaşık 3 ay toprakta bekletildikten sonra satışa sunuluyor.
Kooperatif Başkanı Ebru Örmüş, gazetecilere, Yozgat'ta geçmişte önemli bir yeri olan ve unutulmaya yüz tutmuş çömlek peynirini tekrar üretmek için harekete geçtiklerini belirterek, "Hem Türkiye geneline kargo ile hem de Yozgat'ta perakende olarak satış yapıyoruz." dedi.
Kooperatif bünyesinde 6 kişiye istihdam sağladıklarına değinen Örmüş, ürünlerde katkı maddesi olmadığını vurguladı.
Kooperatif çalışanlarından 24 yaşındaki Fatmagül Hoşgeldi de işini severek yaptığını ve ev ekonomisine katkı sağladığı için mutlu olduğunu söyledi.
Nevim Şahin (55) ise peyniri çömleğe bastığını anlatarak, "Daha önce kendi çiftliğimizde peynir yapıyorduk, şimdi burada çalışıyorum. Peyniri çömleğe basmak biraz zor ama çömlek peynirinin tadı çok güzel." diye konuştu. »AA

Son Güncelleme: 22.03.2023 19:40
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