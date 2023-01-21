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Cafeye girdi!

Yozgat merkez Lise Caddesi Yimpaş kavşağında bir araç bilinmeyen sebeple cafeye girdi.

21 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Cafeye girdi!

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı lojmanları istikametinden gelen araç, terminal dükkânlarında bulunan cafeye çarptı.
Çarpma sonucu araç şoförü ve bir müşteri yaralanırken can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 21.01.2023 11:35
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