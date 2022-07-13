Bugün açılıyor

Saat 11.00’da gerçekleştirilecek olan açılışa Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer katılacak. Açılış töreninin ardından Uğur Işılak sevenleri ile bir araya gelecek.
»Haber Merkezi
Son Güncelleme: 14.07.2022 16:48
Saraykent ilçesinde yapımı tamamlanan Millet Bahçesi ve Toplum Sağlığı Merkezinin açılışı bugün yapılacak.
Saat 11.00’da gerçekleştirilecek olan açılışa Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer katılacak. Açılış töreninin ardından Uğur Işılak sevenleri ile bir araya gelecek.
»Haber Merkezi