Bugün açılıyor

Saat 11.00’da gerçekleştirilecek olan açılışa Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer katılacak. Açılış töreninin ardından Uğur Işılak sevenleri ile bir araya gelecek.

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