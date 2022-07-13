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Bugün açılıyor

Saraykent ilçesinde yapımı tamamlanan  Millet Bahçesi ve Toplum Sağlığı Merkezinin açılışı bugün yapılacak.

13 Temmuz 2022 Çarşamba 02:11
Bugün açılıyor

Saat 11.00’da gerçekleştirilecek olan açılışa Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer katılacak. Açılış töreninin ardından Uğur Işılak sevenleri ile bir araya gelecek. 
»Haber Merkezi

Son Güncelleme: 14.07.2022 16:48
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