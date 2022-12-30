Bir şüpheli tutuklandı

Merkeze bağlı Lök köyü Şabanyazısı mevkisinde 28 Aralık'ta Ö.Y. (43) ve H.Ç'nin (48) kamyonette öldürülmüş olarak bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, şüpheli N.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

N.A'nın ifadesinde, kamyonette oturdukları sırada maktullerin eşine hakaret ettiğini öne sürüp, cinayeti bu yüzden işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. AA