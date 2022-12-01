Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.046,19
ALTIN
1.077,21
DOLAR
18,64
STERLİN
22,83
EURO
19,61

Belediye durmak bilmiyor

Akdağmadeni ilçesinde, belediye tarafından ilçe genelinde çalışmalar sürdürülüyor. 

01 Aralık 2022 Perşembe 02:11
Belediye durmak bilmiyor

İlçe genelinde yaşanan alt yapı sorunlarını büyük ölçüde çözüme kavuşturan Akdağmadeni Belediyesi üst yapı çalışmalarına da durmak bilmeden devam ediyor.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nezih Yalçın, "Vatandaşlarımıza konforlu bir ulaşım imkânı sağlamak için ilçemizin dört bir yanında başlattığımız yol yenileme çalışmalarımıza İstanbulluoğlu Mahallesi Atatürk Caddesi’nin sıcak asfaltını yenileyerek devam ediyoruz. Ekiplerimizin yoğun çalışması sonucu bir gün içerisinde Atatürk Caddesi’nde yol yenileme çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı bir yolu daha rahat ve konforlu hale getirmiş olduk. İlçemizin her noktasında kalıcı çözümler üretmek için ‘'Aşkla, Şevkle, Muhabbetle’ çalışmalarımıza durmak bilmeden devam edeceğiz." dedi. 
»Haber Merkezi

Son Güncelleme: 01.12.2022 23:56
Anahtar Kelimeler:
Aralık01HaberGazeteIleriYozgatPerşembe2022Ilerigazetesiüst Yapı çalışmalarıNezih YalçınIlçeÇalışmalar SürüyorçalışmalarBelediyeAkdağmadeniBelediye Durmak Bilmiyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarihi objeler ele geçirildi
Tarihi objeler ele geçirildi
Açılış yapıldı
Açılış yapıldı
Öğretmenler yemin etti
Öğretmenler yemin etti
ROBO-FEST sergisi
ROBO-FEST sergisi
Vali yolu inceledi
Vali yolu inceledi
“Rota Yozgat” ile tanıtılacak
“Rota Yozgat” ile tanıtılacak
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim