BAŞKENTTE YOZGAT ESİNTİSİ

Yozgat’ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin, doğal güzelliklerinin, turistik imkânlarının tanıtıldığı organizasyon 30 Ekim’e kadar devam edecek.

Yozgat’ın, her yönüyle tanıtılacağı Yozgat Tanıtım Günleri’nin açılışı siyaset, bürokrasinin önemli isimlerinin yer aldığı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Yozgat’ı Ankara’da tanıtacak olan Yozgat Tanıtım Günleri ‘Başkent Şenleniyor’ sloganı ile kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Mehter takımı konseri ile başlayan programın açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Yozgat Valisi Ziya Polat, Milletvekilleri Yusuf Başer, Ethem Sedef, Ali Keven, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Maliye eski Bakanlarından Lütfullah Kayalar, Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji Yenilik Politikaları Üyesi Dr. Osman Coşkun, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, siyasi parti başkanları, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“İHANETE GÖZ YUMAMAYIZ”

Gurbetle sılayı buluşturan Yozgat tanıtım günleri etkinliğinin hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ise, “Bugün Ankara da memleket havası var. Bugün Ankara ya toprağımızın kokusu Bozok’un iklimi sinmiş. Bir tarafta baba ocağının türküleri bir tarafta ocaklarda Yozgat’ımızın yemeği aşı kaynıyor. Dört bir yanında hemşehrilerimle ve Yozgat’ın güzelliklerini keşfetmeye gelen siz kardeşlerimle bir arada olmaktan bahtiyarım. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin inşallah. Genciyle yaşlısı ile Anadolu’nun kıymetlerine sahip çıkan böyle etkinlikler vesilesi ile dayanışmamızı perçinleyen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 81 ilimiz 85 milyon vatandaşımız için aşkla şevkle azimle gece gündüz çalışıyoruz. Geçen gün 2023 bütçe teklifimizin görüşmeleri için gazi meclisimizdeydik. Her alanda ülkemizi daha ileri götürecek programlarımızı hedeflerimizi ayırdığımız bütçeleri ile birlikte teker teker açıkladık vizyonumuzu ortaya koyduk ama Türkiye yüzyılı vizyonumuzu da inşallah yine yarın cumhurbaşkanımızın liderliğinde başkanlığında Türkiye’nin ikinci yüzyılında inşallah Türkiye yüzyılını nasıl hayata geçireceğiz birlikte onu açıklayacağız. 20 yıldır Yozgat’tan Manisa’ya Ardahan’dan Samsun’a ülkemizde güçlü bir alt yapıyı dönüşümü ve kalkınmayı sağladık. Şimdi Türkiye yüzyılı kıyısında bu alt yapının üzerinde geleceği şekillendiriyoruz. Bunu yaparken sorunların aksaklıkların bilincinde çözüm önerilerimizi de yine hesaba katarak yapıyoruz. Biz yüzyıllık hayalleri gerçekleştirip asırlık projelere imza atarken ne yazık ki hala birileri terörden destek umanlara ve yine terörden terör destekçilerinden medet umanlar var. Kahraman ordumuza alçakça iftira atanları savunum terörle terörist ile iş tutanlar var. Altı birlik masayı duydunuz duyuyorsunuz. Kandilin sözcülüğünü yapan bir provokatörü barış güvercini ilan ettiler ve ilan etmeye savunmaya devam ediyorlar. Terör propagandası meşrulaştırılamaz. Görevi ne olursa olsun kim olursa olsun nerede olursa olsun. Hele hele isminin başında Türk ifadesi alan sonunda da birlik ifadesi alan bir sivil toplum örgütünün başında asla temsilci olamaz. Bu tutum şehit analarına Diyarbakır annelerine gazilerimize terörden 40 yıl çekmiş milletimize ihanettir. Biz bu ihanete göz yumamayız. Terörle nasıl amansız şekilde mücadele ediyorsak terör yandaşlarının üzerini örtenlerle de mücadelemiz amansız şekilde devam edecektir. Bugüne kadar milletimizin başını nasıl dik tuttuysak nasıl birliği beraberliği kardeşliği perçinlediysek nasıl istihdamı ihracatı yatırımı üretimi büyüttüysek bundan sonra da ülkemizi ihya etmeye devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim ibn-i Haldun şehirler bir ruha sahiptir ve insanlar zaman içinde yaşadıkları şehrin ruhu ile özdeşleşir. Yozgat’ı Bozok yurdunu Anadolu’nun sönmeyen ocağı yapan asırlardır Türk yurdu olmuş bu şehri ruhu ve hemşehrilerimizi bu şehrin ruhu sizlersiniz. Bundan sonrası için de tüm illerimizle birlikte Yozgat’ın sahip olduğu değerleri yarınlara aktarılması ve yerelden kalkınması için hepimiz komşu sayılırız. Elimizden geleni sonuna kadar yapmaya çalışıyoruz. Organize sanayi bölgelerinde inşallah Boğazlıyan da ilk fabrikalarımızın temelleri atıldı. Boğazlıyan’ı, Çandır’ı, Yenifakılı’yı, Sarıkaya’yı ilk etapta inşallah yolu ile birlikte Çayıralan’ı da katarsak o bölgeyi kalkındıracak istihdamı kökünden işsizliği çözecek Allah kısmet ederse 38 fabrikamızı inşallah önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde tamamlıyor olacağız. Şimdi hedefimiz Yozgat merkez başta olmak üzere çehre ilçeleri aynı şekilde kalkındıracak ve istihdamı işsizliği çözecek olan Bozok organize sanayi bölgesinde de yatırımın bacaların tütmesi ve artık Yozgat’tan ihracatın üretimin seslerinin gelmesini arzuluyoruz. Şehir tanıtım günü etkinliklerini kültürümüzü canlı tutmaya vesile olması sebebi ile de özellikle önemsemekteyim. Bugün açılışını yaptığımız Yozgat tanıtım günleri sayesinde de vatandaşlarımız siz hemşehrilerimiz Ankara da Yozgat’ın ruhunu hissedecek ve önümüzde ki üç günde dâhil memleket hasreti giderecek ve Bozok kültürü ile buluşacaksınız. Ankaralılar ve Ankaralı hemşehrilerimizle Ankara’da Yozgat tanıtım günlerini kutlamak ayrı bir güzel. Yozgat tanıtım günleri programın zengin mutfağımızda tüm ziyaretçilerimizin damak zevkine özgün türkülerimizle de kalplere hitap edeceğine inanıyorum. Tüm Ankaralıları Ankara Millet Bahçesine ailecek Yozgat’ımızın havasını solumasına davet ediyorum. Yozgat’ımızın köklü geleneklerini sürdüren, yaşayan, yaşatan ve yaygınlaşmasına vesile olan başta Yozgatlı Dernekler Federasyonu olmak üzere Yozgat Valiliğine, valimize, Yozgat Belediyesine, belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“YOZGAT VE ANKARA DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE BİR ARADA OLACAK”

Açılış töreninde konuşan Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ, Yozgat tanıtım günlerinin hayırlı olması dileğinde bulundu. Bozdağ, “Yozgat’ın büyüklüğü sadece nüfusu ile değil nüfuzu ile de ve dünyanın dört bir yanında olan evlatlarının hem Türkiye’mize hem de insanlığa kattıkları ile ölçülür ve eminim ki iyilikte hayırda her tür güzellikte yarışanların içerisinde daima Yozgatlılar olmuştur. Her yerde hayırla iyilikle anılan insanlardan olmuştur Yozgatlılar. Bu vesile ile her bir hemşehrim ile ayrı ayrı onur duyduğumu şeref duyduğumu buradan ifade etmek isterim. Çok değerli kardeşlerim, Yozgat’ı Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak hepimizin ortak vazifesidir. Ama önce tanıtmak için bizim Yozgat’ı tanımamız lazım. Öyle görüyor ve değerlendiriyorum. Biz Yozgat’ımızın sahip olduğu hazineleri, sahip olduğu güzellikleri, sahip olduğu değerleri yeteri kadar tanımıyoruz. O yüzden ben her bir hemşehrime ayrı ayrı Yozgat’ımızı tanımak lazım ki doğru tanıtalım. Yozgat’ı anlamak lazım ki doğru anlatalım. Yozgat’ı görmek lazım ki doğru gösterelim. Yozgat’ın hazinelerini bilmek lazım ki hazine arayanlara Yozgat’ın hazinelerini dosdoğru anlatalım. Ben eminim ki her bir hemşehrim bildiği kadarı ile bunu yapıyor. Ama istirhamım hepimizin Yozgat’ı bilmek için biraz daha emeğe ihtiyacı olduğu yönündedir. Yozgat tarihi ile kültürü ile ekonomisi ile coğrafyası ile Türkiye’mize ve dünyamıza kazandırdıkları ile önemli bir konuma sahiptir. Yozgatlılar da her alanda öncül rol oynayan nice ilim insanı, sanat insanı, siyaset ve devlet insanı yetiştirmiştir. İnşallah bundan sonra da Yozgat’ımız yetiştirmeye, katkı vermeye devam edecektir. 2023 Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını şimdiden gönülden tebrik ediyorum. İnşallah 29 Ekimden sonra başlayacak yeni yüzyıl Türkiye’nin yılı olacaktır. Yozgatlılarda Türkiye yüzyılında hak ettikleri yeri layığı ile alacaklardır. Hiç endişem yoktur. 2023 Yozgat’ımız için hava alanı ile yüksek hızlı tren ile buluştuğu kavuştuğu bir yıl olacaktır. Belki bu kıymetli eserlerin hizmete girmesi Ankara’daki Yozgatlılar ve Yozgat’ta yaşayanlar için çok büyük önem arz etmektedir. Eminim ki Yozgat ve Ankara bu vesile ile daha güçlü bir şekilde bir arada olacaktır.” dedi.

“TARIMIN VE HAYVANCILIĞIN BAŞKENTİ YOZGAT”

Yozgat’ın tarımın ve hayvancılığın başkenti olduğunu söyleyen Vali Ziya Polat, “Yozgat ekilebilir arazi yönünden Türkiye de beşinci. Mercimekte Türkiye birincisiyiz, nohutta Türkiye ikincisiyiz, şeker pancarında Türkiye yedincisiyiz. Bu sene özel idaremize tarım bakanlığımız desteği ile ay çiçek ekimi 12 bin dekardan 130 bin dekara yükselen tarım şehrinden bahsediyoruz. Küçükbaş hayvan sayımız son 2 yıl içerisinde 340 binden 440 bine yükselen hayvancılık şehrinden bahsediyoruz. Büyükbaş hayvan sayımız 237 bin et ve süt kurumumuzun sütü ham maddeyi maddeye çeviren işleri ile şuan Yozgat kendi sütünü işleyen kendi süt kurumuna sahip. Yozgat, tarım ve hayvancılığın yanında artık sanayi kenti olma yolunda hızla ilerliyor. Mevcut iki OSB’miz Yozgat OSB’miz, Kale OSB’mizin yanında Boğazlıyan Fuat Oktay OSB’miz, Bozok OSB’miz sanayi yolunda bizi hızla ilerletiyor. Fuat Oktay OSB’miz de çoğunun tahsilatı yapıldı, fabrikalar yükselmeye başladı. Bozok OSB’mizde geçen hafta 4 arsamızın tahsisini yaptık. Çorum, Sivas, ara yol kavşağında inşallah önümüzde ki yıl fabrikaların yükseldiğini hepimiz göreceğiz.” diye konuştu.

“ÇALIŞMAYA GAYRET GÖSTERİYORUZ”

Milletvekili Yusuf Başer konuşmasında, “Bugün sizlerle beraber olmaktan, Yozgat’ın havasını teneffüs etmekten, şebeğin soğuk sularını içiyor olmaktan, ovalarının bereketi ile buluşmuş olmaktan dolayı Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum. Yozgat tanıtım günlerinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca bu tanıtım günlerinde bir araya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Saygıdeğer hemşehrilerim, Yozgat’ta doğan, Yozgat’ta büyüyen, Yozgat’ta yaşayan, Yozgat’ın milli ve manevi değerleri ile yetişen, Yozgat’a hizmet etmenin onur ve gururuna her daim hisseden bir Yozgatlı kardeşiniz olarak bir Yozgat kimliği taşımanın iftihar edilecek bir değer olduğunu inanıyor ve bu uğur etrafında çalışmaya gayret gösteriyoruz. Yıllardan beri Yozgat’ın makus tarihini yenmek için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız hemşehrimizin olmasından onur duyduğumuz Fuat Oktay bey ile yıllardan beri siyaset yaptığımız bizim siyasette bir önderimiz olan Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ ile birlikte yine önceki dönem başkanımız ve hemşehrimiz olan Cemil Çiçek’ten dolayı ve bunlarla beraber millet vekilliği yapan çok değerli arkadaşlarımızla beraber Yozgat’ı son dönemde de cumhur ittifakı ile beraber Yozgat’ımızı her alanda geliştirmek büyütmek ve hak ettiği yere getirmek için belediyelerimizle, STK’larımızla yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bugün Yozgat, yiğitler şehri olan Yozgat’ımızı her daim geliştirmek için gerekli alt yapı hizmetlerinin tamamını yerine getirmekten mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bugün Yozgat’ımız hava limanından inşallah yeni dönem içerisinde hızlı treni ile beraber, üniversitesi ile beraber, Türkiye’nin ilk şehir hastanesi ile beraber 3’üncü ve 4’üncü organize sanayi ile beraber bölünmüş yolları ile şehir hastaneleri ile eğitim yuvaları ile beraber gerçekten değişen ve dönüşen bir Yozgat’ı Yozgatlılara sunmanın onur ve gurunu taşıyoruz. Bu duygu ve düşünceler içerisinde tanıtım günlerimiz için Yozgat’ımıza Yozgatlılara aziz milletimize hayırlar getirmesini yüce mevladan niyaz ediyorum.” şeklinde konuştu.

“İNŞALLAH YOZGAT’TAKİ İŞSİZLİĞİ ÖNLERİZ”

Yozgat tanıtım günlerinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Milletvekili Ali Keven, “Tekrar tüm katılımcıları yürekten kutluyor selamlıyorum. Öncelikle tanıtım günlükleri etkinliğiniz hayırlı olsun. İyi düşünülmüş bu etkinliğin düzenlenmesinde emek veren başta Yozgat Valiliğimiz olmak üzere Belediye Başkanlığımıza, Rektörlüğümüze, Ticaret ve Sanayi Odamıza, Yozgat ve Dernekler Federasyonuna teşekkür ediyorum. Sevgili Yozgatlılar, inşallah bu tanıtım günleri ilimiz için güzel günlerin başlangıcı olur. İnşallah bu tanıtım günleri birlikte ilimiz göçü önleriz. İnşallah bu tanıtım günleri ile birlikte yüzde 20’lere dayanan Yozgat’taki işsizliği önleriz. Yozgat 3 tarihi kente medeniyet olmuş bir başkentin ortasında yaşıyoruz. Sevgili hemşehrilerim, Yozgat hem yer altı hem yer üstü kaynaklarıyla tarihiyle termal turizmi ile çok önemli bir yere sahip. Biz bu kaynakları en etkili bir şekilde kullanmalıyız ve bunların tanıtımını en iyi şekilde yapmak zorundayız. Bir ilin kenti ne kadar çok tanıtılırsa o kadar başarı oranı yüksek olur. Sevgili hemşehrilerim, bu tanıtım gününde bütün ortak sanat ve kültürel değerlerimizi birlikte konuşup birlikte sorgulayıp farklılıklarımızla onları zenginleştirerek birbirimizin farklılığını zenginlik kabul ederek birbirimizi ötekileştirmeden suçlamadan inanın ülkemiz için ilimiz için Yozgat için özel bir tablo olsa gerek. Sevgili hemşehrilerim, çok zengin kültürel tarihe sahip olmamıza karşın Yozgat 3 tarihi medeniyetin başkentinin ortasında olup coğrafi olarak ciddi zengin bir kültüre sahip. Ama maalesef bu zenginliği tanıtamıyoruz. Onun için bu tanıtım günleri çok önemli. Kültürümüzü yaşatmak tarihimizi ve onun değerlerini korumayı göstermeyiz. Kaldı ki bu değerlerimizin çağdaş dünya değerleri ile mutlaka bütünleştirmeliyiz. Festivallerden, tanıtım günlerinden kopmamalıyız. Bu tanıtım günlerine emek veren herkesi yürekten kutluyorum. Tanıtım günlerinin Yozgat’a hayırlı olmasını diliyor hepinize sevgi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

“YOZGAT DENİLDİĞİ ZAMAN VATAN AKLA GELİR”

Yozgat denilince akla küçüğe sevgi, büyüğe saygı geldiğini söyleyen Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Yozgat denilince akla misafirperverlik gelir. Yozgat denildiği zaman mazlumun karşısında yunus gibi olmak gelir. Yozgat denildiği zaman vatan akla gelir, bayrak akla gelir. Yozgatlı akla geldiğinde memleket akla gelir, ay yıldızlı al bayrağın sonsuz temsilcileri akla gelir. Yozgatlılar sizler de öncelikle kendilerinizi alkışlayın. Her biriniz Türkiye’nin dört bir yanına gittiniz. Adeta kültür elçimiz gibi Yozgatlı kültürümüzü yansıttınız ve sizlerin sayesinde Yozgat her yerde vatanına milletine sahip çıkan asil Türk milletinin fertleri olarak biliniyor. Bu da sizin kültür elçisi olarak dünyanın dört bir tarafına Yozgatlıyı tanıtımından geçiyor. Bugün tanıtımını yapacağımız Yozgat’ımızın bütün kültürlerini, bütün yiyeceklerini, bütün içeceklerini, bütün kültürünü bütün ilçelerimizle belediyelerimizle kaymakamlıklarımızla sivil toplum örgütlerimizle valiliğimizle birlikte emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum.”

“BİR BABANIN EVLATLARI GİBİYİZ”

Belediye Başkanı Celal Köse yaptığı konuşmada, “Bizler bir babanın evlatları gibiyiz. İl merkezi, 13 ilçe merkezi, 22 belde belediye başkanı ile bizler 36 kardeşiz. Bende buraya 36 kardeşim adına çıktım. Onların adına söz aldım, onların adına da selamlama yapıyorum. Sözlerime Hz. Muhammed (S.A.V)’in hadis-i şerifi ile başlamak istiyorum. ‘Ayrılıkta azap birlikte rahmet vardır’ diyor. Bizlerde 36 belediye başkanı arkadaşlarımızla hep birlikte şehrimize hizmet için memleketimize hizmet için ülkemize ve sizlere hizmet için var gücümüzle hep birlikte çalışıyoruz. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin ve birliğimizi beraberliğimizi bozanlara bozmak isteyenlere aklından fikrinden geçirenlere de fırsat vermesin. Bugün burada başta sayın cumhurbaşkanı yardımcımız, adalet bakanımız, milletvekillerimiz, daha önce bakanlık yapmış çok değerli abilerimiz, bürokratlarımız ve kardeşlerimiz var. Aslında burada sivil toplum örgütlerimiz var, siyasi düşüncesi her ne olursa olsun değerli Yozgatlı kardeşlerimiz var. Aslında burada bugün Yozgatlılık bir üst kimliği var. İşte bu ekibin işte bu abilerimizin siyasi değerlerimizin sizlerin de bir olduğu müddetçe de başaramayacağı hiçbir iş yoktur. Rabbim kabul etmeyeceği duayı gönle düşürmezmiş. Bu nedenle de niyazımız duamız o dur ki, İnşallah el birliği ile siyasi büyüklerimizin desteği ile hep birlikte şehrimize ülkemize inşallah rabbim bizlere hizmet etmeyi nasip etsin. Bugün burada da üst kimliğimizin bir doğal sonucu olarak da Yozgat’ımızdan 36 belediye başkanımızın getirmiş olduğu tatları kültürleri el emeği göz nuru el sanatlarımızı bugün burada Ankara’da başkentte siz değerli hemşehrilerimizle buluşturuyoruz.” dedi.

“TÜRKİYE’DE İLK BAŞLATAN BİZLERİZ”

Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç ise, “Sayın cumhurbaşkanı yardımcım, hemşehri dernekleri olarak Türkiye de federasyonlaşan ilk STK Yozgatlı Dernekler Federasyonu olmuştur. Bu oluşumu 2003 yılında Türkiye’de ilk başlatan bizler olduk. Bugün itibari ile Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonuna bağlı 164 dernek bulunmaktadır. Ülkemizin ve Yozgat’ımızın gelenek görenek kültürünün tanıtımı, benimsenmesi ve yaşatılması için üye dernek ve diğer federasyonlarımızla birlikte dünyanın her yerinde bulunan Yozgatlılarımızla iş birliği yaparak birlikte etkinliklerle gerçekleştiriyoruz ve kültürel mirasımıza sahip çıkmak için elimizden gelen gücü de çabayı da sarf edeceğiz. Anadolu’nun kadim şehirlerinden Yozgat’ımızın tüm güzelliklerini gelenek ve göreneklerini tarihi doğal ve kültürel zenginliklerini lezzetlerimizi genç kuşaklarımıza ve Ankaralı hemşehrilerimize aktarmak ve yaşatabilmek için burada toplanmış bulunuyoruz. İnsanımızın dünya duygusunu ülkemizin kalbinden tüm dünyaya yansıtma çabası ile bir aradayız. Yoğun bir mesai ve gayretle hazırlıkları tamamlanan Yozgat tanıtım günlerinde kadim şehrimizin müstesna varlıklarını tanıtacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yozgat’ı merak eden tüm halkımızı 4 gün boyunca devam edecek Yozgat tanıtım günlerine bekliyoruz. ” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi