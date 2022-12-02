“Başarılar üzerine başarı”

Üniversite Merkez Cumhuriyet Rektörlük binasında düzenlenen basın toplantısına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Arif Osman Tokat ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Arslan katıldı.

“ÖĞRENCİ ODAKLIYIZ”

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin öğrenci odaklı anlayışla eğitim öğretim süreçlerini başarı ile yürüttüğünü söyledi.

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin her geçen gün kendisini yenileyen, gelişen ve bir marka üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir üniversite olduğunu vurgulayan Rektör Karadağ, üniversitenin lisans ve ön lisans bölümlerinin yüzde 100'e yakın doluluk oranına ulaştığını söyledi.

Öğrencilerin eğitimleri sırasında araştırma faaliyetleri yürütmelerinin önemine değinen Karadağ açıklamasının devamında: “Üniversitemizde proje kültürü her geçen gün artıyor. Bilgiyi sadece üretip yaymayı değil onu toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaç edinerek bu doğrultuda eğitim ve öğretim süreçlerimizi başarı ile yönetiyoruz. TÜBİTAK 2209-A öğrenci projelerinde elde edilen başarının elbetteki tesadüfü değildir. Üniversitemiz 181 devlet ve vakıf üniversitesi arasında geçen yıl 94 proje ile 9. sırada yer alırken, bu yıl 157 proje ile 6. sıraya yükseldi. Bu sonuç inanmanın, azim ve kararlılıkla başarıya odaklanmanın bir göstergesidir. Önlisans ve Lisans eğitimi gören 157 öğrencimizin TÜBİTAK 2209 A projeleri kabul edildi. Bu büyük bir başarıdır.” ifadelerini kullandı.

“23 BİN 961 ÖĞRENCİMİZ VAR”

Karadağ, 2022-2023 akademik yılında öğrenci sayısının Bozok Üniversitesi'nde 23 bin 961 olduğunu belirterek, "936 akademik, 416 idari, 291 sözleşmeli, 451 sürekli işçi olmak üzere 2 bin 96 personelimiz bulunmaktadır. Üniversitemizi 2022-2026 hedefini girişim odaklı üniversite olarak konumlandırdı. Bilgiyi teknolojiye dönüştüren, teknoloji de sanayiciyle buluşturan üniversite olacağız. Bizim sanayicilerle buluşmamızda en önemli şartımız. Yapılacak yatırımın kesinlikle Yozgat'a yapılmasıdır." dedi.

“PİLOT İL HALİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ”

Karadağ, medikal kenevirin endüstriye kazandırılması sürecinde devletimizin de yapacağı yasal düzenlemelerle ihtisas üniversitesi olarak geniş ürün yelpazesiyle Yozgat'ı pilot il haline dönüştürmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Karadağ konuşmasının devamında: “Arzumuz bölgesel kalkınmaya odak süreçleri hayata geçirmeye gayret ederken literatüre yeni bilgiler kazandırarak bilgiyi sektörle ve sanayiciyle buluşturmaktı. Medikal kenevirin bütün biyokütlesinin ekonomiye kazandırılma süreçlerinde prototipleri hızla yaparak markalaşıyoruz. Mesa Holdingin kampüsümüze inşa ettiği serayı yakında açacağız. Bir başka firmamızla da şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlere yeni ve güzel haberler vereceğiz.” şeklinde konuştu.

“KAPATALIM DÜŞÜNCEMİZ OLMADI”

Üniversite Tıp Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin de sağlık hizmetleri açısından kente önemli katkılarının bulunduğunu aktaran Karadağ, "Hastanemizde aylık ortalama 13 bin hastaya hizmet sunulurken, 750 civarında da ameliyat yapılmaktadır. Hastanedeki eksik branşlardaki doktorlarımızı da tamamlamak için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu. Araştırma ve Uygulama Hastanemize yönelik iddialarla ilgili de açıklamada bulunan Rektör Karadağ, “Bazı alanlarda sıkıntılarımız var. Hoca bulmakta zorlanıyoruz ya da bizi tercih etmiş olan arkadaşlarımızı şu ya da bu sebepten dolayı ailevi ya da maddi sebeplerden dolayı tutamıyoruz. Şunu bilmenizi isterim hocalarımızın ayrılma sebepleri bizden kaynaklanan sebeplerle değil maddi gerekçeler ya da ailevi sebeplerdir. Biz arkadaşlarımızın şartlarını daha da iyileştirmek adına Sağlık Bakanlığımız nezdinde çalışmalar yapıyoruz. Mümkün mertebe hastaneyi en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Bizden kaynaklanmayan farklı sebeplerden dolayı gitmek isteyen hocalarımıza gidin ya da kalın diyemiyoruz çünkü onların da kanuni hakkıdır. Hastanemizle ilgili olarak ortaya atılan iddialar yersiz ve asılsızdır. Devletin vizyonunda ya da planlamasında üniversite hastanelerinde yaşanan eksiklikler ya da sıkıntılar dolayısıyla kapatalım gibi bir düşünce olmaz” dedi. »Haber Merkezi

