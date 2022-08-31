ASIRLIK ZAFER

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Vali Polat ve Başkan Köse, protokol ve vatandaşların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasından sonra Jandarma Teğmen Mutlu Erdoğan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrenci ve askerlerin şiir okumasının ardından, halk oyunları ekiplerinin folklor gösterisi sundu.

Tören, öğrenci ve askerlerin geçişiyle sona erdi. »AA