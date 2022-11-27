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Açılış yapıldı

Vali Ziya Polat, Kadışehri ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

27 Kasım 2022 Pazar 02:42
Açılış yapıldı


Şehit Adem Canpolat Ortaokulunu ziyaret eden Vali Polat, öğrenciler için farklı zeka alanlarını geliştirmek amacıyla okula yapılan Görsel Sanatlar Atölyesi, Akıl Zeka Oyunları Atölyesi, Müzik Sınıfı ve Kütüphane açılışını yaptı. 
Okulda yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler alan Vali, öğretmenlerle bir araya gelerek toplantı yaptı. 
Ziyaretinde Vali Polat’a, Kaymakam Yunus Polat, Belediye Başkanı Irfan Akın, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy eşlik etti. Haber Merkezi

Son Güncelleme: 27.11.2022 23:19
Anahtar Kelimeler:
Açılış Yapıldı
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