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Aç ayı köye indi

Sorgun ilçesinde aç kaldığı düşünülen ayı köy yakınına kadar indi. Ayıyı fark eden köy sakini o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

16 Mart 2023 Perşembe 02:00
Aç ayı köye indi

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ilkbaharın gelmesiyle uykusundan uyanan ayılar yiyecek bulabilmek için büyük bir mücadele veriyor. Aç kaldığı düşünülen bir ayı Sorgun’a bağlı Duralidayılı köyü yakınlarına kadar indi. Ayıyı gören bir vatandaş panik yaşasa da ayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntülemeyi ihmal etmedi. Bir süre dolanan ayı köy sakinini görünce bulunduğu yerden uzaklaşarak gözden kayboldu. »İHA

Son Güncelleme: 16.03.2023 19:20
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