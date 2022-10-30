99 YILLIK GURUR



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tören alanında Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse halkın, öğrencilerin ve askerlerin bayramını kutladı.

Vali Polat, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyetinin 1923 yılında binlerce yıllık Türk devlet geleneğinin toprakla buluşmuş son fidanı olarak doğduğunu söyledi.

Cumhuriyetin ulu bir çınar olma yolunda büyümesine, gelişmesine devam ettiğini vurgulayan Polat, " Aradan geçen 99 yılın sonunda artık Cumhuriyetimiz ulu bir çınar olma yolunda büyümesine, gelişmesine devam ediyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti bir yandan köklerine daha sıkı sarılan, diğer yandan semaya doğru daha fazla yükselen, kendi gövdesiyle birlikte geniş bir alanda güvenin, huzurun, umudun adı olan bir devlettir. Cumhuriyeti kuran ve bir kez daha kendilerini rahmetle yad ettiğimiz başta Gazi Mustafa Kemal ile arkadaşlarının yeni devletimiz için belirledikleri bir hedef vardı. Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal'in bizlere vasiyeti olarak da görebileceğimiz bu hedefin adı, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmaktır.

Cumhuriyetimizin 100. Yılının arifesinde yıllarca tarihinden, kültüründen, medeniyetinden uzak tutmaya çalışan nesillere, ecdadının başarıları ve büyüklüğünden hareketle yeni bir vizyon kazandırmak, öyle bir anda gerçekleştirilebilecek bir hedef değildir. Bunun için bilinçli ve yoğun bir çalışma ile hem gençlerimize ve hem halkımıza bu hedeflerin doğru bir şekilde anlatılması büyük önem taşımaktadır.

Türkiye'yi bir asırlık geçmişine bakarak yeni bir devlet sananlar, gerimizdeki binlerce yıllık birikimi, tecrübeyi, gücü göremediler. Türkiye asırlara varan birikimiyle dünyada devletlere örnek olmuş bir devlettir. Türk milletini sadece 80 milyon vatandaşımızdan ibaret sananlar, bizim için dua eden, gönüllerini ve gözlerini ülkemize yöneltmiş yüz milyonlarca kardeşimizi fark edemediler. Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru bu büyük mücadelede, bu büyük silkiniş, bu büyük uyanış ikliminde gidiyoruz. Karşımızda bulunan sıkıntılar, sorunlar, engeller elbette büyüktür. Fakat son yıllardaki gelişimimiz bundan sonraki sürecinde nereye varacağının işaretidir. Bu duygularla, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, istiklal ve istikbal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmetle, tazimle yad ediyorum. Bin yıldır bu toprakların vatanımız olması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Şehitlerimize ve Gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun." dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ekipleri folklor gösterisinde bulundu.

Yozgat’ta görev yapan komanda timinin gösterileri nefes keserken katılımcılardan da büyük beğeni aldı.

TÖRENE RENK KATTI

Ali Çömez isimli vatandaş ise kutlama törenlerine atı ile birlikte gelerek törene renk kattı. Çömez geçiş törenini atı ile birlikte yaptı. Çömez, “Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümünü kutlamaya geldik. Atla birlikte geldim ilginç olacak. Ata binmeyi seviyorum, geçiş törenini atla geçeceğim” dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmigeçit töreni ile sona erdi.

