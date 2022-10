98'inci yıl

Düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden programın ardından sporcular tarafından getirilen Türk bayrağı Vali Ziya Polat'a verildi.

Törende konuşan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine baş sağlığı diledi.

Konuşmasının devamında Köse, “Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yozgat'ımızı ziyaretinin 98'ncı yıldönümünü kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ağustos 1924'te Afyon'dan başlattığı sonbahar yurt gezisi, Marmara'dan Karadeniz Bölgesine, buradan da Erzurum ve çevresinin uğradığı deprem felaketi dolayısıyla Doğu Anadolu'ya uzanmıştır. Atatürk ilk olarak 15 Ekim 1924 tarihinde Yozgat'ımızı ziyaret etmiştir. İkinci kez 1934 yılında Yozgat'ı bir kez daha ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk bu ziyaretleri ile Yozgat'ın ve halkının gönlünde çok özel bir yerde bulunmaya devam edecektir.

Milli mücadelemizin büyük bir başarı ile sonuçlanmasında Yozgat'ın gayreti, samimiyeti ve vatanına olan sadakati her dönem olduğu gibi en ön sırada olmuştur. Yozgat bir işgal altında kalmamıştır, ancak tüm cephelerde kahramanca mücadele veren yiğitleri hiç eksik olmamıştır. Her evden, cepheye maddi manevi destek devam etmiştir. Kurtuluş Savaşında Yozgat bilinen rakamlara göre 351 şehit vermiştir. Yaşadığı onca sıkıntılı sürece rağmen Yozgat halkı her dönemde devletinin yanında yer almıştır. Çekilen acılar, yaşanan kayıplar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyareti ile teselli bulmuştur. O gün il genelinde yaşanan coşku ve heyecan bugün de aynı şekilde devam etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ünlü Süvarilerin Harp Meydanlarında Kahramanca Dövüşen Türk Yiğitlerinin Harman Olduğu Diyar Bozok Yaylasının Çocukları Var Olun' derken, Bozoklu yiğitlerin mücadelesindeki gayreti ve sadakatini ilan etmiştir. Bozok yaylasının yiğit evlatları o gün de, bu gün de, yarın da kahramanlık destanları yazmaya devam edecektir. O günden sonra 15 Ekim 1924 tarihi Yozgat ve Yozgatlılar için özel bir gün olmuştur. Bizler bu tarihte Yozgat halkının işgaller karşısında azmini, imanını ve umudunu yitirmeyen ve tüm dünyanın saygı duyduğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile buluşmasının yıl dönümünü kutluyoruz. Bu vesileyle; destanlara sığmayacak kadar anlamlı olan Kurtuluş Savaşımızın ardından gelen büyük zaferimizi bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere isimsiz tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnet duyguları ile anıyorum.” ifadelerini kullandı