8’incisi Yozgat’ta açılıyor

Türkiye’nin 8’inci bilim merkezi olacak olan merkez, geleceğin bilim adamlarını yetiştirecek. Yapılacak olan Bilim Merkezi’nin projesine şekil vermek amacıyla Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ve paydaşların katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda TÜBİTAK Bilim Merkezi Koordinatörü tarafından sunum yapılarak Bilim Merkezi hakkında bilgilendirme yapıldı.

‘EN KISA SÜREDE YAPACAĞIZ’

Türkiye’nin 8’inci Bilim Merkezinin Yozgat’ta açılacağının müjdesini veren Belediye Başkanı Celal Köse, “Sayın Valimizin de himayelerinde değerli büyüklerimizin desteğiyle İnşallah el birliği ile Bilim Merkezimizi yapacağız. İleride oluşabilecek herhangi bir aksaklığa meydan vermemek ve projenin daha güzel olmasını sağlam amacıyla tanıtım ve değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Tabii bilim merkezlerimiz daha öncesinde TÜBİTAK yetkilileriyle görüştüğümüzde şehirlerde olması lazım. On binlerce çocuk arasından bir tane dahi yapabilecek veya bir tane çocuğumuz beyninde şimşekler çakacak ve o bir çocuk da devletimizi milletimizi ihya edecek çocuğu arıyoruz dediğinde biz de çok duygulandık. Şehrimize de olması lazım geldiğini hissettik. Sayın valimiz geldiği günden itibaren her zaman Bilim Merkezlerinin olması gerektiği konusu üzerinde durdu. Aslında daha öncesinde birkaç tane atıl binamızın olmasına rağmen biz onların yerine daha iyisini yapmak için yenir bir bina istedik. Milim merkezi hüviyetinde ve kimlikli bir bina olsun. Ve Yozgat'ımıza da şehrimize de yakışan bir bina olması yönünde çalışmalarımız başlattık. Bilim Merkezleri 7'den 77'ye kadar herkesin gelip kendini ifade edebileceği bir şeyler öğrenebileceği bir merkez. Ve çocuklarımızın bilimden ve ilimden daha fazla yarılmasın önceledik. Dış görünüşümüzü gerçekten bir bilim merkezi hüviyetinde planlayarak, sıfırdan bir bilim merkezi yapacağız. Yapacağımız binamız gençlerimizin ve çocuklarımızın velilerimizin orada rahatlıkla vakit geçirebileceği bir mekan olacak. Özellikle planetarium dediğimiz uzay bilimlerinin ilgi ile izlenebileceği ve orada uzay bilimlerini rahatlıkla gidebilecekleri görebilecekleri bir planetarium'da oraya inşallah inşa edeceğiz. Tabii biz yer seçiminde özellikle üniversite ile şehir güzergahı arasındaki Kayseri yolumuz üzerinde 20 bin metre karelik bir alan içerisinde bunu yerleştirdik. Bin 200 metre kare oturumlu 2 kattan oluşan 2 bin 400 metre kare kapalı alan olan yanı başında hemen planetarium olan ve 15 bin metre kare yeşil alanı olan güzel bir parkın içerisinde kombine bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun hem evlatlarımıza hem şehrimize” dedi.

“ÇOK GÜZEL BİR PROJE”

Hayal etmenin güzel bir şey olduğunu fakat hayalin gerçeğe dönüştüğünü görmek ise daha güzel olduğunu ifade eden Vali Ziya Polat, “Geçtiğimiz yıl başkanımızla bilim merkezi hayalini kurarken şuan bilim merkezimiz için toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Yozgat diğer bilim merkezi olan illere göre nüfus olarak sayımız az. Ama sağ olsun başkanımız, kurum paydaşlarımız ve TÜBİTAK başkanımıza çok gittik geldik ikna etmek için. Büyüklerimizin desteği oldu sonunda imzamızı attık geçtiğimiz aylarda. Bu işin işletmecisi belediyeler üzerinden yürüyor. Belediyelerimiz bu işi daha kamu hizmet anlayışı ile yürütüyor. Burası gelir kazanılacak yer değil gönül kazanılacak yer. Çocuklarımızın aklımdakini hayata sunacağı memlekete sunacağı belki de dünyaya sunacağını düşünüyoruz. Bakın savunma sanayide nerelerdeyiz. 10 yıl önce bunu konuşamıyorduk. Şuan tüm dünyanın konuştuğu ülkelerdeyiz. Bir kaç aile bir kaç kişi. Demek ki bir kişi neler değiştirebiliyor. Onun için buradaki çocuklarımızın hayallerinin gerçeğe dönüşeceği en önemli yatırımlardan biri diyorum ben bilim merkezlerimiz için. Yozgat'ta yaptığınız en güzel şeylerden ne derlerse bilim Merkezi'nin açılmasında yapılmasında destek olduk belediyemize deriz. Ve bunun 10 yıl sonra 20 yıl sonra inşallah çok büyük karşılığını alacaksınız. Bakın TEKNOFEST’e ilk defa gittik bu sene. Çocuklarımızı gördük öğrencilerimizi gördük takımlarımız derece aldı üniversitemiz derece aldı bizim çocuklar derece aldı. Derece almak güzel bir şey ama TEKNOFEST'e katılmak çok çok daha güzel bir şey. İnşallah önümüzdeki yıllarla sayımızın artarak devam edeceğine inanıyoruz. Bunlar da işte anaokulundan itibaren yetiştirdiğiniz yerler bilim merkezlerinin olması ile oluyor. Tekrar destek veren tüm büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Başkanıma özellikle teşekkür ediyoruz. Bilim merkezi hayalini kurmak için Yozgat'ta yer konusu zorlu bir süreç geçirdik hallettik. Biz sıfırdan bir bina istedik yoksa başka bir yer düşünmüştük. Ama dedi ki bilim merkezimiz sağolsun belediyemiz bütçesini açtı bilim merkezini sıfırdan bilim merkezi gibi olsun çocuklarımız eğlensin çocuklarımız öğrensin sadece çocuklar değil biz ailelerimizin de bilim merkezine ve etrafındaki sosyal tesislere geleceğine eminiz. Çünkü, 5 dönüm yer bilim merkezinin 15 dönüm de sosyal alanlar için var. Üniversite yolumuzda orada binlerce çocuğumuzun yurdu var üniversite öğrencisi çocuklarımızın onların da bir cazibe merkezi olarak oraya etkinlikler katılacağını hem gezmek için hem görmek için çalışmak için gönüllü olarak orada çalışacaklar düşüyorum. Bizim tüm arkadaşlarımız öğretme arkadaşlarımız hocalarımıza her türlü desteği vereceğimizi buradan belirtmek istiyorum. Bilim merkezimiz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. İnşallah dediğim gibi 10 yıllar sonra bunun karşılığını hepimiz alacağımızı düşünüyoruz. Milletimize yansıdığını devletimize yansıdığını hep beraber inşallah gururla göreceğiz. Tekrar TÜBİTAK'a çok teşekkür ediyorum. Öğretmen arkadaşlarımız teşekkür ediyoruz. Firmamız burada teşekkür ediyoruz. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

»Muhammed Üstüntaş