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7 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, aralarında örgütün infaz sorumlusunun da bulunduğu 7 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

17 Ocak 2023 Salı 16:14
7 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma kapsamında, DEAŞ adına çatışma bölgelerinde örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları ve illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Yozgat'ta saklandıkları tespit edilen örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında örgütün infaz sorumlusunun da bulunduğu Suriye ve Irak uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların saklandıkları ev ve eklentilerindeki aramada, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. AA

Son Güncelleme: 17.01.2023 17:46
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