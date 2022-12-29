20 İLDEN BİRİSİ

Serayı gezen Vali Polat yetkililerden yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İnceleme sonrası konuya ilişkin bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin endüstriyel kenevir alanında ihtisas üniversitesi ilan edilmesinden sonra ekibini kurarak kenevirin bütün biyokütlesinin ekonomiye kazandırılması adına Kenevir Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde 200’ün üzerinde akademisyen 70 proje ile bilimsel çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

“ÖNEMLİ ÇALIŞMALARA İMZA ATILDI”

Yozgat’ımızın marka değerlerinden biri olan Bozok Üniversitesi'nde endüstriyel kenevir alanında önemli çalışmalara imza atıldığını söyledi.

Vali Polat “Üniversite kampüs alanına özel sektör tarafından yaptırılan ve Türkiye’de marka olacak serayı geziyoruz. Endüstriyel kenevir alanında ilimiz üretim izni verilen 20 ilden birisi. Yozgat Bozok Üniversitemizde bu konuda ihtisas üniversitesi. Üniversitemiz özel sektörle önemli bir projeye imza attı. Kampüs alanına son derece modern bir sera kuruldu. Türkiye’de kenevir üzerine tek örneği burada bulunuyor. Burada yapılacak çalışmalarla önümüzdeki süreçleri yöneteceğiz. Bu işin içerisinde üniversitemiz var. Özel sektöründe bunu desteklemesi ile kenevirin ülkemiz ve gelecek için çok önemli bir katma değer olduğunun açıkça göstergesi. Kenevir her sektörde kullanılan bir bitki. İnşallah Yozgat’ı biz kenevir de marka olan illerden biri yapmak ve bu konuda ihtisaslaşmış üniversitemiz öncülüğünde ve özel sektörün destekleriyle beraber inşallah önünün açılacağını düşünüyoruz. Yozgat’a yatırım yapacak tüm insanlarımızın emrinde ve hizmetinde olduğumuzu belirlemek istiyorum. İnşallah hayırlı sonuçlar verir. Bu bitki, kökünden yaprağına kadar ekonomik değeri olan bir ürün. İnşallah ülke ekonomisine de katkı sağlayacağını düşünüyorum. Alt yapı çalışmaları da bittikten sonra medikal kenevirden markaya dönüşen bir üretim üssü olur diye umut ediyoruz. Bu vesile ile Rektör hocamın şahsında tüm arkadaşlarıma ve özel sektör temsilcilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

“BİZİMLE BULUŞMALARINI SAĞLADI”

Kenevir Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde bugün gelinen nokta itibariyle bir çok prototip ürün üreterek kamuoyuna mal ettiklerini belirten Karadağ konuşmasının devamında: “Kenevir alanında ürettiğimiz prototip ürünler bu alana yatırım yapmak isteyen iş insanlarımızın bizimle buluşmasını sağladı. Türkiye’de tekstil, yapı malzemeleri, kozmetik ile ilgili yatırım düşünen bir çok firma ile bir araya geldik. Yaptığımız sektör görüşmeleri sonrasında prestijli bir firma tarafından üniversitemiz kampüs alanına modern akıllı bir sera yapıldı. Yapımı tamamlanan serada kenevir tohumunun ve kenevir çeşitliliğinin artırılması, ıslah çalışmaları yapılacak. Özellikle medikal kenevir süreçlerinin yönetilmesi noktasında katma değeri çok yüksek olan hem kozmetikte hem gıda takviyesinde hem de ilaç hammaddesi olarak kullanımında dünyada ve birçok yerde kullanımı ve uygulama alanları var. Bunun yönetilmesi ile ilgili burası ana üst olacak. Hem endüstriyel hem de medikal kenevire yönelik tohum çeşitliliği yapılarak kenevirin üretim süreçleri ve kurutma aşamasına varana kadar bu serada yönetilmiş olacak. Yapmış olduğumuz ürünlerle formasyonlarını ortaya konması adına önemli bir mesafe kat etmiştik. Bu sera ile bunu daha üst düzeye taşımış olacağız. Hem insan gücü yetiştirilmesi açısından hem de daha büyük ölçekli ekonomik değere ve endüstriyel ölçekte üretimlerin yapılmasına yönelik burası özel sektörle beraber bir başlangıç olacak. Türkiye’de medikal kenevirin ekonomiye kazandırılmasının ilk süreçlerinin yönetildiği hem üretim izni verilen il olması hem de üniversitemizin ihtisas üniversitesi olması hasebiyle Yozgat bir merkez olacak diye düşünüyorum.” dedi. Haber Merkezi