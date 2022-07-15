15 Temmuz’u unutma

Açılış törenine Vali Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkan Vekili Ali Açıkgöz, il protokolü, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Sergide fotoğrafları inceleyen Vali Polat, 15 Temmuz'da şehit olanlara rahmet, gazilere sağlıklı ve huzurlu yaşam dilediğinde bulundu. Devletin hainlerle çok mücadele ettiğini bundan sonra da edeceğini belirten Polat, “Bu topraklarda oyunlar oynanıyor. Bu asil millet her türlü oyunu bozmaya kadir. Allah, bu milletten razı olsun. İçimizdeki hainlere, FETÖ olur, PKK'sı olur, PYD'si olur, hangisi olursa olsun millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde hepsiyle mücadele etmeye gerekirse canımızı vermeye hazırız" dedi.

»Rabia Şahin