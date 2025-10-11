Yargıtay 12. Ceza Dairesi, aldatıldığını ispat etmek için eşiyle birlikte görülen kişiyi kayda alan sanık hakkında verilen beraat kararını onayladı.

Karara göre, Muğla’da yaşayan bir erkek, boşanma sürecinde bulunduğu eşinin gece saatlerinde tanımadığı birinin aracına bindiğini fark etti. Kendi otomobiliyle takibe başlayan koca, eşini ve yanındaki kişiyi araçtan indiklerinde cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yapılan şikâyetin ardından koca hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan dava açıldı.

Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık, aldatıldığından şüphelendiği için görüntü aldığını savundu. Ancak mahkeme, sanığı suçlu bularak “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükmetti.

“Suçun Unsurları Oluşmadı” Karar Bozuldu

Karara yapılan itiraz sonrası dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, yerel mahkeme hükmünü bozarak sanık hakkında beraat kararı verdi.

Kararda, sanığın görüntüleri delil elde etmek amacıyla kaydettiği, bu görüntülerin ifşa edilmediği veya çoğaltılıp yayılmadığı belirtildi. Ayrıca, mağdur ve yanındaki kişinin kamuya açık alanda görüntülenmesinin “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçunun unsurlarını taşımadığı vurgulandı.

Temyiz sürecini tamamlayan Yargıtay 12. Ceza Dairesi de beraat kararını hukuka uygun bularak onadı.

Daire, yargılama sürecinde tüm işlemlerin usul ve yasaya uygun yürütüldüğünü, iddia ve savunmaların toplanan delillerle birlikte gerekçeli kararda değerlendirildiğini belirterek, sanık hakkındaki beraat kararında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığının altını çizdi.