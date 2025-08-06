Henüz yeni doğmuş bir bebek, çöp konteynerinin yanına terk edilmiş halde bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası bebeğin anne ve babası ile babanın resmi nikâhlı eşi gözaltına alındı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bir çöp konteynerinin hemen yanında terk edilmiş halde yeni doğmuş bir erkek bebek buldu. Soğuk zeminde yalnız bırakılan bebek, ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bebeğin Ailesi Belirlendi, 3 Şüpheli Gözaltında

Polis ekiplerinin başlattığı geniş çaplı soruşturma kapsamında güvenlik kameraları ve saha çalışmaları titizlikle incelendi. Yapılan incelemeler sonucu, bebeğin annesinin Afganistan uyruklu S.G.N. (25), babasının ise yine aynı ülkeden M.Y.Ö. (33) olduğu tespit edildi. Çiftin, doğumun ardından bebeği birlikte çöp konteynerinin yanına bıraktığı ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında, yalnızca anne ve baba değil, babanın resmi eşi R.Ö. (29) de gözaltına alındı. Üç şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili adli tahkikat sürerken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

“İnsanlık Suçu” Tepkisi

Konya’daki olay, hem sosyal medyada hem de kamuoyunda büyük tepki topladı. İnsan hakları ve çocuk hakları savunucuları olayı “insanlık suçu” olarak nitelendirirken, uzmanlar aile içi şiddet, göçmenlerin sosyoekonomik zorlukları ve toplumsal farkındalık eksikliğine dikkat çekti.

Bebeğin Geleceği İçin Süreç Başladı

Valilik ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hastanede tedavisi süren bebeğin sağlık durumunun yakından takip edildiği ve tedavi sonrası devlet korumasına alınacağı belirtildi. Kurum, süreç sonunda bebeğin koruyucu aile ya da evlat edinme programlarına dahil edilebileceğini bildirdi.

Yetkililer, benzeri olayların önlenmesi için toplumun tüm kesimlerini duyarlı olmaya ve çocukların yaşam hakkını korumak adına gerekli bildirimleri yapmaya çağırdı.

Olay, 27 Temmuz Pazar günü gece saatlerinde Konya Meram ilçesi Aymanas Mahallesi Eren Sokak'ta meydana geldi.